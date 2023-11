„Már nem tudjuk távol tartani magunktól az izraeli háborút” – szakpszichológus a Mandinernek

Míg az orosz-ukrán háború kapcsán a háborús infláció jelentette a legtöbbeket érintő problémát hazánkban, október 7-e óta egy újabb katonai konfliktus is borzolja a kedélyeket, amellyel párhuzamosan a világ más pontjain megugrott az antiszemita incidensek és az agresszív cselekmények száma, ezek pedig több tekintetben is érinteni fogják a hétköznapokat. Ezzel nagyon nehéz megküzdeni”.

„A válságok kora most már nem úgy néz ki, hogy volt egy jégkorszak, amely lezárult, majd jött egy klímaprobléma, hanem

egyszerre van klímaprobléma, lelki probléma, gyászfeldolgozás, gazdasági probléma, kötődési nehézség és még sorolhatnám.

Eljutottunk oda, hogy teljesen mindegy, hogy hol történik egy probléma a világban, az valahogyan hatni fog ránk is itt Európa közepén. Olyan összefüggésrendszerek vannak a háttérben, amelyekkel az átlagember nincs tisztában feltétlenül, de az infokommunikációs rendszerek fejlődésével pillanatok alatt itt van egy-egy olyan információ, ami szorongást kelt” – magyarázta.

A klinikai szakpszichológus ezután kijelentette, hogy „a média a szenzációhajhászása most eléri a showműsorok szintjét. Az embereket is erre nevelték, hogy folyamatosan ingerre van szükségük, kell, és az is pörgesse az internetet hírek után kutatva, akiket az adott pillanatban nem érint a konfliktus. Ez a legkárosabb egyébként. Ez a folyamatos ingerelárasztás, amiben sokszor nehéz eldönteni, hogy melyik infó az igaz, melyik a fals. Az meg sokszor nem tudjuk, hogy mindezek miként csapódnak le az emberi elmében.

Van, akiben szorongást keltenek, van, akiből agressziót váltanak ki, éppen ezért ezeket társadalmi szinten kezelni kell.

A médián keresztül nagyon sokat lehetne tenni, alternatívákat lehetne nyújtani. Többek között a Kárpátalján élő magyarok között végzett kutatásunk is erre irányult, hogy próbáljunk alternatívát nyújtani: ne csak sajnálkozzunk azon, hogy milyen rossz dolgok történnek a világban, hanem próbáljunk kézzelfogható, kontrollélményt, stabilitást nyújtani minden területen, legyen az szociális vagy mentális” – ismertette.

Amíg nincs biztonság, nem tudunk lelki kérdésekkel foglalkozni

Hal Melinda ezután elmondta, hogy viszonylag kevés szó esik az izraeli történések kapcsán a lelki feszültségekről. „Amíg az ember nincs biztonságos területen, addig nem tudunk a lelki kérdésekkel foglalkozni. A fizikai és a tényleges biztonság élménye tehát alaptényező.

Ha valakinek nincs étele vagy vize, akkor nem tudok vele addig pszichoterápiát vagy krízisintervenciót folytatni, amíg az alapszükségletei nincsenek kielégítve.

Adnom kell neki előtte enni és inni, mert különben nem is tudunk lelki kérdésekkel dolgozni, mert nem az az alapprobléma. De amennyiben valaki visszatért a háborús övezetből, akkor a nulladik pillanattól, sőt a mínusz negyedik pillanattól ott kell mellette állnunk lelkileg.”

„Nemcsak azért, rossz az emberek lelki állapota, mert ennyi válság van, hanem azért is, mert nem stabil a személyiségük, hiáynoznak az alapvető kötődési mintáik is. A nem stabil személyiségre pedig nem lehet megküzdést építeni. A másik dolog az, hogy a prevenció is elmaradt, nem készültünk fel ilyen helyzetekre” – hangoztatta.

„A rendszerváltás óta idehaza is eltelt több mint harminc év, joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi történt ez idő alatt a lelki egészség kérdésével. Sajnos nem lesz szívderítő a válasz. Ezt hívom felkészülésnek, aminek fontosságára a kutatásunk is ráirányítja a figyelmet.

Már nem tudunk felkészülni a válságok korára, mert az a nyakunkon van,

de annak érdekében sokat tudunk tenni, hogy stabilabb magyar polgárok legyenek, akik meg tudnak küzdeni és netán még megoldást is tudnak találni a felmerülő priblémákra. Erre példa a klímaszorongás, a klímakatasztrófa, vagy klímavészhelyzet. Ez a fogalom is napról napra változik, attól függően, hogy épp mi a PC. De ez sem most alakult ki, lehetett látni, hogy a klímaváltozás gondot okoz. De akkor miért nem neveltük rá az embereket arra, hogy hogyan lehet ezen segíteni” – tette fel a kérdést a szakember.

Válsághelyezetekben nemcsak gyors reakciókra van szükség

Végül arról beszélt, hogy a válságok korában a segítő szakemberek miként tudnak támogatást nyújtani a hozzájuk fordulókon. „Kutatások is bizonyítják, hogy ilyen helyzetekben stabilizálni a kell személyiséget. Akkor tudunk igazán megküzdési stratégiákat tanítani, hogyha van egy viszonylag stabil személyiségstruktúra, szerkezet”.

„Emellett nagyon lényeges az értékorientált nevelés. A különböző krízis- és válsághelyzetekben nemcsak gyors reakciókra van szükség, mivel nincs nagyon idő azon gondolkodni, mit tegyen az ember egy adott szituációban.

Az izraeli-palesztin konfliktus esetében is rögtön elő kell húzni a legjobb megküzdést,

ami abban az adott helyzetben lehetséges. Ezt csak úgy lehet, ha megérkeznek azok a kutatások, hogy milyen is a stabil személyiség, és visszanyúlunk az alapvető emberi értékekhez, mint például az életvédelem, ami a hierarchia csúcsán áll. Emlékeztetnünk kell az embereket arra, hogy nem a jogok az elsődlegesek, hanem az életvédelem, amit most az előtérbe kell helyezni” – szögezte le Hal Melinda.

