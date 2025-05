Áramszünet, a rettegett ismeretlen – így lehet felkészülni a komplikációkra, ha sötétbe borul az ország

Ahogy arról beszámoltunk, a teljes világot sokkolta a nagy dél-európai áramkimaradás, amely április végén több mint 50 millió emberrel babrált ki. A súlyos áramszünet megbénította Spanyolország és Portugália több térségét, köztük a fővárosokat, Madridot és Lisszabont is. Több régióban rendkívüli állapotot hirdettek, Andorrában, Franciaországban, de még Belgiumban és Németországban is okozott fennakadást a jelentős probléma. Az áramszünet miatt leállt szolgáltatások következtében rengeteg utast kellett kimenekíteni a metróállomásokról, leálltak a telefonvonalak, nem működtek a közlekedési lámpák, a repülőterek és még a madridi nyílt teniszbajnokság mérkőzéseit is félbe kellett szakítani.

Az országok áramellátásának működőképessége egyre nagyobb felelősséget jelent, az áramszünet sokak számára jelent egyet a félelemmel

Ami igazán sokkoló volt, hogy a spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica csak bő 24 óra alatt tudta helyreállítani az ország áramellátásának körülbelül 92 százalékát. Ezt azonban nem látták előre, ezért katasztrófafilmekben látott jelenetek borzolták a kedélyeket az Ibériai-félszigeten. Az emberek félelemben, rettegve várták, mi fog történni, leginkább a bizonytalanság nyomasztotta őket.