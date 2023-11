Izrael hirtelen nagyon egyedül lett, alig több mint egytucatnyi állam állt ki mellette az ENSZ-ben – köztük Magyarország. A Nyugat belső torzulásai nagyon is okkal nyomaszthatják a zsidó államot. Párizsban, Londonban vagy Berlinben lassan ugyanúgy kell figyelni az utca hangulatát, mint Ammanban vagy Kairóban. Tömegek vonulhatnak fel Allahu Akbart!-t kiáltva, gyakorlatilag egy genocídumot támogatva. Mert amit a Hamász akar, az nem a kétállami megoldás, hanem a zsidóság fizikai elpusztítása, de minimum elűzése.

A gázai háború sötét felleget vetett Ukrajnára is.

A nyári offenzíva sikertelensége miatt eleve borús hangulat a mélypontra jutott. Bár csak az nem látta, aki nem akarta látni: Ukrajna másodrendű lesz abban a pillanatban, amikor az USA egy fontosabb régióban néz szembe krízissel. Izrael bizonyos értelemben fordított helyzetben van, mint Ukrajna. Katonailag meg tudja nyerni a háborút – amire Ukrajna már a saját katonai vezetői szerint sem képes. (...)

Nem kérdés, vannak a Nyugati Parton túlkapások az izraeli telepesek részéről, és az sem, hogy nem mutatnak jól a falak a képernyőkön. De eközben kétmillió palesztin izraeli állampolgárként sokkal jobban és szabadabban él, mint a négyszázmillió arab túlnyomó többsége. Arról nem is beszélve, hogy a sok tízmillió térségbeli keresztény elnyomása és hol lassú, hol gyorsabb felszámolása senkit sem érdekel a progresszív körökben. Pedig ők a térség legrégebbi vallása-kultúrája a zsidóság után, nem az iszlám. Ha nagyon visszamegyünk a történelemben, nem is kétséges, ki is ebben a térségben az igazi hódító.”

