Aggódik a Wall Street Journal, hogy hamarabb fogy el a Nyugat pénze, mint hogy az ukránok nyernének

Az ukrajnai háború hamarosan újabb évébe lép, és Moszkva katonai, politikai és gazdasági téren is előnyben van. Oroszország erőforrásai meghaladják Ukrajnáét, ráadásul Vlagyimir Putyin elnök hadiállapotot vezetett be az orosz gazdaságban, és az olajból származó bevételeket a fegyvergyártás finanszírozására használja – írja a The Wall Street Journal.

Mint hozzáteszik:

eközben az Egyesült Államok és Európa politikai bénultsága veszélyezteti a fegyverszállítmányokat és a pénzügyi segélyeket, amelyektől Ukrajna túlélése függ.

A The Wall Street Journal elemzése kiemelte azt is, hogy a fentiek mellett az EU küzd a finanszírozás jóváhagyásával. Mint felidézik: az unió korábban azt ígérte, hogy az elkövetkező években 50 milliárd eurót biztosít Kijevnek, de ennek teljesítése kétségessé vált.

Mint rámutatnak: Németország költségvetési fékjei megzavarták az EU kiadási terveit, ráadásul Orbán Viktor miniszterelnök is leszögezte: Magyarország nem fogja pénzelni az ukrán háborút.

