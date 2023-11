„A muzulmán migránsok terjesztik az antiszemitizmust!” – nyilatkozta a magyar származású holokauszt-túlélő írónő egy olasz lapnak

„Ma már nem mondom, hogy engedjük be őket”

Hozzátette, a migrációt pártolóknak korábban az azt ellenző olasz jobboldali politikusokkal, Matteo Salvinivel és Giorgia Melonival „volt bajuk, de már mi is szemléletet váltottunk (..). Mindig is a migránsok befogadása mellett álltam ki, most viszont már nem így gondolom, mert minél többen érkeznek, annál több antiszemitizmust hoznak magukkal”. Edith Bruck megjegyezte, egész életét az egyenlőségnek és a más vallások iránti tiszteletnek szentelte.

– utalt a migránsokra. Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban hangoztatta, hogy a világ összes háborúját elítéli, de azt, ami most zajlik, barbárságnak tartja. „Nincsenek szavak arra, amikor egy kisgyereket lefejeznek. A kibucokban történt mészárlás híre megfojtott, nem kaptam levegőt. Rögtön az jutott eszembe, amikor Auschwitzban egy német játékból egy véres gyermekfejet rugdosott (...) ez terrorizmus, és nem akarom, hogy a világ bármelyik gyermekéhez hozzáérjenek, akármilyen vallású is legyen” – mondta Edith Bruck.

Az interjú megelőzte az antiszemitizmus, a terrorizmus, a vallási gyűlölet ellen készülő megmozdulást, amelyet Matteo Salvini, a Liga vezetője hirdetett meg Milánóban, szombaton. Salvini Edith Bruck szavait idézte közösségi oldalán a demonstrációt hirdető bejegyzésekben.

