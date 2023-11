„Rettegnek a nyugat-európai nagyvárosokban” – az Orbán-ellenes történész is kiborult a nyugati antiszemitizmuson

„Tudom, hogy sok nyugat-európai városban a városvezetés és a rendőrség retteg, minden nap retteg. Attól, kik és hányan fognak tüntetni” – fogalmazott az Olaszországban oktató, nemrég Orbán Viktorról lejárató könyvet író Stefano Bottoni történész a Kötöttfogás legújabb adásában, az izraeli konfliktus hatásait elemezve.

Bottoni elmondása szerint kénytelen elismerni, hogy a magyar kormánynak, azaz szerinte a propagandának ebben igaza lett. „Ettől még én, aki ott élek, érzem a feszültséget, Olaszországban ilyen nagy tüntetések nem voltak, Milánóban már nagyon csúnya dolgok mentek, Rómában, kisebb városokban egyelőre nem, de Berlinben, Párizsban és Londonban egészen kritikus a helyzet. Egész egyszerűen félnek” – fakadt ki Bottoni. Ez szerinte jól magyarázza a nyugati kormányok óvatos reakcióját a kialakult helyzetre, illetve az Izraelben történtekre, most ez egy nagyon-nagyon kritikus dolog.

Kitért arra is: miközben az antiszemitizmust mindig a jobboldalhoz kötötték, az utóbbi évtizedekben, legalább az első Intifáda óta ez drámaian megfordult. „Kialakult egy értelmiségi majdnem-konszenzus Izrael ellen, s bármit is jelentsen, a palesztin ügy mellett. Ez most rettenetesen erős.”

Nem hitt a fülének a történész

A korábban még a Jobbik ellen tüntetők megrendszabályozásával élcelődő, száznyolcvan fokos fordulatot vett műsorvezető, Pörzse Sándor felvetésére a történész felidézte, hogy a firenzei történelem tanszéken, ahol tanít, egyes diákok az orosz-ukrán háború kapcsán az orosz narratívához illeszkedő érvelést adtak elő. Az utóbbi néhány hétben azonban, ami az „izraeli konfliktus kapcsán előjött, mindent felülírt, sőt, százszor erősebb volt”.

Az egyik órán

az egyik diák tartott egy prezentációt egy, az izraeli-arab konfliktust elemző kötetről, egyszer csak belehevült, és azt mondta: azért a zsidók úgy megérdemelték.

„Megfagyott a levegő, aztán majdnem üvöltve tartottam egy katekézist” – osztotta meg tapasztalatait a láthatóan zaklatott történész.

