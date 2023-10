„Európa háborúban áll. A Közel-Kelet is. Ázsiát egy népirtó, totalitárius szuperhatalom uralja, amely most a nyugati féltekén is stratégiai előnyre tesz szert.

A migrációs válságok öt kontinenst destabilizálnak. Mégis, azok az intézmények, amelyeknek az Új Világrendünket kellene irányítaniuk, idejük és költségvetésük nagy részét azzal töltik, hogy Orbán Viktor, a Brexit és persze zsidó testvéreink gyűlöletét kiabálják.

Kíméljenek meg minket a normákon és a szabályokon alapuló rendtől, valamint az ENSZ és az EU határozatairól szóló intézményes közhelyektől.

Ebben a pillanatban a status quo pártja az, amely vakmerő, veszélyes és szélsőséges. És mégis, hűen a formájához, ez a tömeg, amely 2003-ban az iraki szkeptikusokat udvariasságból kiolvasta a társadalomból, most ugyanezt próbálja tenni bárkivel, aki megkérdezi, mi lehet Amerika stratégiája Ukrajnában.

Ahelyett, hogy egy ilyen tervet mutatna be Biden elnök és Mitch McConnell, az Izraelnek nyújtott támogatás egy újabb biankó csekk Kijevnek.

De jó híreim vannak a nemzetbiztonsági realizmus e frontján: minden szúrásuk, intellektuális becstelenségük, félelemkeltésük és ujjal mutogatásuk ellenére... ők veszítenek, mi pedig nyerünk.

Az ok nyilvánvaló: az amerikai nép a mi oldalunkon áll.”

