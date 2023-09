Az örmény exodus az űrből is látszik. Azerbajdzsán múlt heti, alig 23 óra leforgása alatt lebonyolított katonai akciója végleg pontot tett a hegyi-karabahi konfliktusra. Baku visszaszerezte a kontrollt az egyébként nemzetközi jogilag is a területe részeként tekintett Hegyi-Karabah felett.

Néhány évvel ezelőtti adatok szerint mintegy 145 ezren laktak karabahban, több mint 99%-uk örmény. Ez persze nem volt mindig így, az örmény homogenitás egymással szembeni megfélemlítések és erőszakos kitelepítések eredménye is, a XX. század folyamán a Karabahban élő örmények aránya 75 és 90% között mozgott.

Ők most menekülnek – félnek az azeriek reakcióitól. És itt nem feltétlenül a központi hatalom intézkedéseit kell érteni, hanem az alsó szinten a hétköznapi emberek reakcióit és viselkedését. A gyűlölet a két nép között tényleg nagy.

A Maxar tegnap készült felvételén több száz örmény kocsi látható, ahogyan próbálják elhagyni a régiót és Örményországba menekülnek. A katonai műveletek után Azerbajdzsán megnyitotta az örmények előtt a Lacsinszkij folyósót – lényegében jelenleg az egyetlen útvonalat, amelyen keresztül Nyugat felé Karabahot el lehet hagyni.

Az elmúlt néhány napban a régiót már több mint 42 ezer örmény hagyta el, a Karabahban élők harmada. Karabah teljesen kiürül, az örmény exódusz folytatódik.

Úgy tűnik, hogy Karabah egy olyan befagyott konfliktusként vonul be a történelembe, amely hosszú évtizedek után felolvadt. Ilyenre a Szovjetunió felbomlása óta, és az annak nyomán kialakult befagyott konfliktusok történetében még nem volt példa, ez most akár trendszerű folyamat is lehet (a többi között lehet említeni Transznisztriát, Abháziát, Oszétiát vagy a 2014 utáni Kelet-Ukrajnát).

P.S.: A karabahi történet szerintem rendkívül jó, illusztris példa arra, hogy a dolgok sokszor nem fekete-fehérek, a helyzet ennél sokkal mélyebb és komplexebb.

***