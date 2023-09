„Tusk természetesen a progresszív hálózat támogatását is maga mögött tudja. Sorosék Lengyelországban is igen aktív tevékenységet fejtenek ki, elsősorban a Stefan Batory Foundationon (Báthory István Alapítvány) keresztül. A szervezet a »nyílt társadalom« ideológiájának élharcosa, súlyos eurószázezrekkel támogatja őket a Soros-birodalom. A 2017-es abortusztörvény szigorítása miatt fellángolt tüntetések mögött is Sorosék álltak. A hozzájuk kötődő Global Fund for Women (Nemzetközi Alap a Nőkért) szervezet egymillió zlotyival szállt be a „spontán” demonstrációk megszervezésébe.

A másik nagy utcai demonstráció 2021-ben zajlott, akkor a sajtószabadságot féltette a lengyel ellenzék. Az amerikai és a brüsszeli lobbi is beindult, hogy megakadályozzák az új médiatulajdonosi törvény elfogadását. A jobboldal célja ezzel az volt, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli – elsősorban orosz – vállalatok ne rendelkezhessenek ellenőrző részesedéssel a lengyel médiavállalatokban. Így viszont az amerikaiakat is kiszorították volna a médiapiacról: ez lett volna a sorsa a Discoverynek is, amely az ellenzéki hangvételű TVN24 hírcsatornát tulajdonolja. Óriási diplomáciai és belpolitikai vihar kerekedett, az ellenzék a sajtószabadság felszámolásával vádolta a kormányt, az amerikaiak is tiltakoztak, így Andrzej Duda államfő visszavonulót fújt. Pedig ha nem hátrál meg, a Soros-birodalomnak sem épültek volna ki erős hídfőállásai a kulcsfontosságú októberi választások előtt.

»Filantrópék« az elmúlt időszakban különféle érdekeltségeiken keresztül megszerezték a második legnagyobb rádiót, a Radio Zetet, illetve az ellenzéki Gazeta Wyborcza napilap kiadójába is bevásárolták magukat.

A legfrissebb hírek szerint Sorosék immár a Gremi Media részvényeinek 57 százalékát birtokolják, ehhez a kiadóhoz tartozik a Rzeczpospolita napilap és a Parkiet című pénzügyi napilap is. A hálózat működik: a Gremiben Soros üzlettársa, kisebbségi tulajdonos lett a magyar baloldali 24.hu portál tulajdonosa, Varga Zoltán is.

Szó sincs tehát Sorosék európai visszavonulásról, pont fordítva – Alex Soros hatalomátvétele inkább a kelet-európai hódításról szól. A csatatéren nem egyenlők a feltételek, de befolyásszerzés ide vagy oda, Lengyelországban is a szavazók döntenek október közepén a jövőjükről. Magyarország nem esett el, most Varsóban is győzniük kell a nemzeti erőknek. Sorosék és a progresszív baloldal nem erősödhet, Európa nem gyengülhet tovább!”

***