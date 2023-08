Nem elég nagy a hús a burgerben, perlik a Burger Kinget

Megindulhat a per a Burger King ellen, írja a Reuters, amiért a vád szerint megtévesztik a vásárlókat a Whopper elnevezésű hamburgereik húsméretével kapcsolatban. A vád azt mondja, a Burger King éttermeinek képei félrevezetik a vásárlókat: a képeken a szendvicsek feltétjei túlnyúlnak a zsemlén, hangsúlyozzák, amitől

a hamburger „összességében 35 százalékkal nagyobbnak tűnik, a hús pedig kétszer akkorának, mint a valóságban”.

Hiába érvelt a Burger King, a bíró szerint az esküdtszék dolga lesz megítélni, mit is gondolnak a vevők. Hozzáteszik: hasonló perrel néz szembe a McDonald’s és a Wendy’s New Yorkban. Hangsúlyozzák: a Taco Bellt a múlt hónapban perelték be a töltelék mennyisége miatt.

A perek tétje 5 millió dollár kártérítés,

írják.

Nyitókép: AFP/NICOLAS MAETERLINCK