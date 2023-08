Letartóztatták egy háborús bűnökkel vádolt szír férfit Németországban

Brémában szerdán letartóztattak egy szír férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett egy mészárlásban 2013-ban Damaszkusz Tadamon nevű negyedében – számolt be róla a Guardian. A vádak szerint a szíriai állampolgár a Sabiha helyi vezetője volt, amely a politikai ellenfelek elnyomásával megbízott félkatonai csoport. A csoportot azzal vádolják, hogy rendszeresen tartóztatott le civileket, akiket megkínoztak, megzsaroltak vagy munkára kényszerítettek – közölték az ügyészek.

Az Ahmad H-ként nevezett férfit hosszas nyomozást követően sikerült elfogni. Két akadémikus több elkövetőt is azonosított Tadamonban elkövetett vérengézsek elkövetői közül az eseményekről készült videófelvételek alapján. Köztük volt Amjad Juszuf katonai hírszerző is. A két kutató összebarátkozott Juszuffal hamis Facebook-személyazonosságot használva és rávették, hogy beszéljen a bűneiről és motivációiról. Így jutottak el Ahmad H-hoz is. Üngör és Shahhoud átadták a gyilkosságokról készült felvételeket és az interjúkat francia, német és holland nyomozóknak, akik háborús bűnökkel kapcsolatos vizsgálatokat indítottak, és azóta is igyekeznek elkapni az esetlegesen Európába menekült elkövetőket.

