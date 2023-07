Újabb nagy bejelentés: Ukrajna tárgyalásokat kezd Washingtonnal a biztonsági garanciákról

Ukrajna még a héten tárgyalásokat kezd az Egyesült Államokkal arról, hogy a NATO legerősebb tagállama milyen biztonsági garanciákat tud nyújtani Kijevnek egészen addig, ameddig nem válik az ország a katonai szövetség részévé – közölte vasárnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.

Andrij Jermak Telegram-oldalán azt írta,

„ezek világosan megfogalmazott formátumok és támogatási mechanizmusok lesznek,

amelyek addig lesznek érvényben, amíg Ukrajna nem kap a NATO-tagságot”.

Mindez néhány órával azután történt, hogy Zelenszkij bejelentette: elkerülhetetlen, hogy a háború Oroszország területére is átterjedjen, illetve a volt orosz elnök azzal fenyegetett, hogy atomfegyvert vetnének be, ha sikeres lenne az ukrán ellentámadás és Oroszország is veszélybe kerülne.

Mint ismert, Ukrajna esetleges jövőbeli NATO-tagsága központi kérdés volt a júliusi csúcson, ám egyelőre nem kapott konkrét időpontot a csatlakozáshoz, tekintettel arra, hogy a háború még tart és bizonytalan az is, hogy ez meddig lesz így.

