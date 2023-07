A magyar rendőrök segítségével kaptak el egy tömeggyilkosságra készülő amerikai lányt

Az FBI-nak sikerült elkapnia egy alabamai fiatal lányt, aki iskolai lövöldözést tervezett – írta meg a Blikk.

A lap arról is tájékoztatott, hogy a Nemzet Nyomozó Iroda munkatársai nagyon komoly segítséget nyújtottak az FBI-nak. A magyar nyomozók jelzését követően az amerikai különleges ügynökök azonnal megjelentek a 22 éves S. R. P.-hez és bevitték a Mobile városában található szövetségi irodába.

Így derült ki az eset

A magyar nyomozók egy internetes csevegőprogramon, (a discordon) történt beszélgetés alapján szűrték ki a borzalmas bűncselekményre készülő lányt – közölte a lap. A fiatal lány levelezőpartnere egy miskolci fiú volt. A 17 esztendős B. Leventét

a TEK munkatársai azért kapták el, mert volt általános iskolájában akart vérengzést elkövetni.

„Leventével kapcsolatban most is csak azt tudom mondani, hogy nem gondolta komolyan, amiket leírt, soha nem bántott volna ártatlan gyerekeket. Édesanyja és rokonai mellette állnak és tartják a lelket a jelenleg is javítóintézetben lévő fiúban” – közölte dr. Lichy József, a fiú védőügyvédje.

A lap információi szerint a lány még uszította is Leventét, aki a végén már azt is képes volt leírni, hogy édesanyjával és óvodásokkal is végezni akar.

Nyitókép: KYLE MAZZA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP