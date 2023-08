A következő ezer évünkért

Közösséget teremteni és összetartani cseppet sem egyszerű feladat, sokkal inkább elismerésre okot adó fegyvertény. Ugyanúgy, ahogy családot alapítani is hatalmas lépés életünkben, hiszen fontos döntések, belső elköteleződés előzi meg, lemondásokkal és alkalmazkodással jár, és számos konkrét megoldandó feladat is fakad az új élethelyzetből. Más közösségek esetében is igaz mindez. Akinek van tapasztalata egyházi, munkahelyi, sport-, kulturális vagy lokálpatrióta csoportosulások vezetésében, tudhatja, hogy összetartani – akár hasonló érdeklődésű és felfogású embereket is – bizony nem egyszerű mutatvány. Széttartó akaratokat közös nevezőre hozni, egy közösség életképes működését biztosító, betartható szabályokat kialakítani és az együttélés alapját jelentő közös értékrendet, ethoszt kifejezésre juttatni sokféle különleges képességet feltételez.