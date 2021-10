Megrongálták George Floyd szobrát Manhattanben

Két nappal az átadás után festékszóróval fújták le a szobrot.

Átadták a George Floydot ábrázoló szobrot a Manhattanben található Union Square-en, ám a New York Times beszámolója szerint alig két nappal később, vasárnap már meg is rongálták. A köztéri kamera felvételei szerint egy férfi gördeszkával ment be a parkba, majd szürke festékszóróval lefújta Floyd szobrát.

Rendkívül elkeserítő, hogy ilyen rövid idő alatt rongálták meg a szobrát. Még mindig nagyon messze vagyunk a társadalmi egységtől”

– fogalmazott az esettel kapcsolatban George Floyd bátyja.

A szobor készítője is megszólalt a rongálás kapcsán, szerinte az ilyen cselekedetek „nem vezetnek eredményre”, és, mint fogalmazott, „soha nem adjuk fel a harcot”.

Nyitókép: Twitter