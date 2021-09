Mi lesz az atlétikai vb-vel? DK-s bukta a fővárosi kampányközgyűlésen

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányát folytatta a Fővárosi Közgyűlés ülésén; a momentumos, párbeszédes, szocialista képviselők pedig leszavazták a DK azon javaslatát, amely feltételek nélkül lépett volna vissza az atlétikai vébétől. Helyszíni beszámolónk.

„Csak nem azért kezdtük 11 órakor a Fővárosi Közgyűlést, hogy alkalmazkodjunk a főpolgármester úr reggeli kávéjához?” – kezdte napirend előtti felszólalását Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén.

Budapest döntéshozó grémiuma majdnem egy év után ült össze újra, bár június 15-e óta lett volna arra lehetőség, hogy Karácsony Gergely beszámoljon a képviselők előtt a rendkívüli jogrendben hozott döntéseiről. A főpolgármester reagált Láng kérdésére: mint mondta, azért kezdődött ma 11 órakor az ülés, mert több kerületi vezető is jelezte, hogy rendezvényen vesznek részt. Jelezte: a következő ülés már 9 órakor fog kezdődni.

Láng Zsolt ezt követően szembesítette a miniszterelnök-jelölti kampányát folytató Karácsony Gergelyt a főpolgármesteri esküjére, majd feltette a kérdést: mi történt azóta? A kormánypárti frakcióvezető két opciót vázolt fel: Karácsony már akkor sem gondolta a budapestiek érdekvédelmét, az erre tett esküt; vagy komolyan gondolta az akkor elmondott szavakat, csak a csatározásai, kampánya miatt tűnt el a tartalom a szavak mögül. „Önnek nem Budapest az első, reggeltől estig a kampányával és a személyes ambícióival foglalkozik” – fűzte hozzá. Szerinte a városvezetőből legutóbb a saját kampányfőnöke is bohócot csinált akkor, mikor úgy nyilatkozott: Karácsony Gergely a saját döntéseivel sincs tisztában.

„El kéne dönteni, személyes, ellenzéki kormányfőjelölti ambícióit választja, vagy visszatér a fővárosiak érdekeinek képviseletéhez” – mondta Láng.

Kampányközgyűlés érdekütköztetés helyett

A főpolgármester a napirend elfogadását követően, a rendkívüli jogrendben tett lépéseiről szóló beszámolójában tovább folytatta kampányát. Beszélt arról, Magyarországot relatíve jobban megütötte a koronavírus-járvány, mint más országokat – bár nehéz az összehasonlítás. Elismételte, a fővárosi önkormányzat jól tette, hogy tesztelte a fővárosiakat, mert így kiderülhetett: számos, kínai vakcinával oltott embernél nem alakult ki védettség.

A baloldali városvezető méltatta a budapesti járványügyi intézkedéseit, legfőképp a szociális szférában tett lépéseket. Mint mondta, a főváros ellen folyó politikai kampány ellenére sikerült elérni, hogy az átoltottság mértéke a budapesti idősotthonokban 95 százalék felett volt.

„A járvány azonban nem járt egyedül, gazdasági krízist is kialakított, amelynek kormányzati kezelése nem volt épp sikeres. De ha megnézzük, melyek voltak azok az intézkedések, amelyek tovább rontották a fővárosi önkormányzat helyzetét, láthatjuk, ennek az lett az eredménye, ez az egyik legnehezebb év, amit magunk mögött hagytunk” – folytatta a beszédét Karácsony Gergely –, ugyancsak elismételve, mennyi pénztől is esett el a pandémia miatt Budapest.

„A főváros a kormányzati politika céltáblájává vált, az a cél, hogy pénzügyileg ellehetetlenítsen minket” – tette hozzá. A városvezető a Tarlós István-féle menedzsment hibáztatását sem hagyta ki, mert mint mondta: komoly adósságokat halmozott fel Budapest az elmaradó Lánchíd-, Blaha Lujza téri felújítással. Hangsúlyozta,

minden beruházás nagyfokú türelmet igényel,

épp ezért arra kért mindenkit, hogy ne hergeljék a lakosokat a felújítások és az azzal járó kellemetlenségek ürügyén.

A főpolgármesterre reagálva Láng Zsolt kifejtette: „Ön légvárat épített a tényközlés helyett, rendkívüli döntéseinek elfogadása pedig nem más, mint a felelősség elhárítása”. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője rámutatott, minden arról szól, „ne beszéljünk a közlekedési káoszról, amely ellepte Budapestet már a nyári szabadságolások, iskolaszünet idején is.”

„Ön három-négy hónapig semmit nem tudott mondani a budapesti dugókról, csupán azt: szálljanak ki a kocsiból. Majd elérkezett a szeptember, és hozott néhány olyan forgalomcsökkentési intézkedést, amiről nem tudjuk, hova fognak kifutni” – fogalmazott a kormánypárti politikus, jelezve:

nem az a baj, hogy nekilátott a felújításoknak, hanem az, hogy ezeket késve, drágábban hajtattja végre.

Az iparűzési adó kérdésére reagálva pedig közölte: van egy fogadása Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel, hogy az idei bevételek még a főváros előzetes kalkulációit felül fogják szárnyalni.

Kovács Péter, Kertváros fideszes polgármestere a főpolgármester beszámolójához és az egész közgyűléshez azt a megjegyzést fűzte: „Ez egy kampányközgyűlés, ahol egy félállású főpolgármester kampánybeszédét hallgathattuk. Nagyon sajnálom ezt, és feltenném a kérdést: meddig tart a kampányidőszak? Mert duma az van, munka annál kevésbé.”

Célkeresztben az atlétikai világbajnokság

Két napirendi pont is a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésének visszavonásáról szólt a mai ülésen, épp ez okozta a legnagyobb jogi problémát is. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, azért hozták a grémium elé az ügyet, mivel a magyar kormány megszegte ígéretét, a Fudan-törvény belebegtetésével elállt a fővárossal kötött megállapodástól, amelynek része lenne a Diákváros is.

Csakhogy a közgyűlés előtt az MSZP (a Párbeszéd első számú szövetségese) már jelezte, ők mind a Diákvároshoz, az atlétikai vébéhez ragaszkodnak, ezt Horváth Csaba zuglói szocialista polgármester alá is húzta a grémium előtt – hozzáfűzve: a kormány ehhez vonja vissza a törvényt;

a két előterjesztés között pedig olyan értelmezési különbözőség alakult ki,

amelynek tárgyalása közben a főpolgármesternek még frakciószünetet is el kellett rendelnie.

Láng Zsolt jelezte, a kormány betartotta a megállapodást, azt felrúgni épp a fővárosi közgyűlés készül – veszélyeztetve például a budapesti egészségügyi programok finanszírozását. A frakcióvezető szintén hangsúlyozta, a fővárosi önkormányzatnak nincs hatásköre az atlétikai vébé visszavonásáról dönteni. Erre reagálva Kiss Ambrus felvetette: ha nincs kompetenciánk, miért szerepel ott Karácsony Gergely aláírása a nemzetközi szövetségnek küldött szándéknyilatkozaton, amire a kormánypárti politikus azt felelte: a kabinetnek az volt a szándéka, hogy az atlétikai vébére a mostani városvezetés is mondjon igent.

Mint írtuk, ugyan a grémium ellenzéki többsége elfogadta azt a momentumos javaslatokkal teletűzdelt javaslatot, amely alapján Budapest eláll a világesemény megrendezésétől, ha a kormány elfogadja a Fudan egyetemről szóló törvényt. Ám a kormánypárti képviselők a következő napirendi pontnál felhívták a figyelmet: ha elfogadják a DK javaslatát, amely az előző, feltételekhez történő visszalépéstől eltérően feltételek nélkül lépne vissza a világeseménytől, értelmezhetetlen lenne a közgyűlés döntése.

Magyarán, a DK-s javaslat felülírná az előző, a testület által már elfogadott előterjesztést.

„Ez egy bohóckodás, ami itt megy” – fogalmazott a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, hozzáfűzve: úgy tűnik, Gyurcsány Ferenc beletrollkodott a grémium munkájába.

Bár a főpolgármester és a DK-s előterjesztés beterjesztője maga, Gy. Németh Erzsébet is próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy a beterjesztés alapján a visszalépésről szóló dokumentumokat csupán a következő ülésen kell bemutatnia a városvezetőnek. Kovács Péter jelezte: a dokumentum nem ezt tartalmazza, hanem azt, hogy azonnal lépjenek vissza az atlétikai vébétől,

Karácsony Gergely pedig a következő ülésen indokolja meg a lépést. A frakciószünet utáni szavazás meglepő eredménnyel zárult: csupán a Demokratikus Koalíció képviselői támogatták a 2023. évi atlétikai világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges, a Fővárosi Közgyűlés által adott hozzájárulás visszavonásáról szóló javaslatot.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt