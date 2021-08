Aknavetőgyár települ Várpalotára

A Hirtenberger Defence Systems 160 éve foglalkozik tüzérségi eszközök, valamint lőszerek fejlesztésével és gyártásával, az általa alkalmazott technológia élen jár a nemzetközi piacon.

Várpalotára telepítik az osztrákoktól vett Hirtenberger Defence Systems aknavetőgyárat – számol be a Világgazdaság. A lap szerint a telepítés 2 évet vehet igénybe, de a Veszprém megyei városban eleve zajlik egy robbanóanyaggyár és egy nagy kaliberű lőszereket előállító üzem fejlesztése.

A kormány még 2019 októberében írta alá a brit–osztrák hadiipari céggel a megvásárlásról szóló szerződést. Azóta a magyar tulajdonban lévő HDT Védelmi Ipari Kft. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

„A kivitelezés a jelenlegi menetrend szerint az ősszel, legkésőbb 2022 tavaszán kezdődhet meg. Vagyis a Hirtenberger-portfólió jól illeszkedik az itteni projektbe, de a várpalotai helyszín mellett más érvek is szólnak. A térségben nagy hagyománya van a lőporgyártásnak, a veszprémi egyetemen ehhez kapcsolódó képzések folynak, továbbá a terület, egy egybefüggő, több mint ötven kilométeres lőtérrel, alkalmas a lőszerek kipróbálására” – jegyzi meg a lap, amely hozzáteszi: az aknagyártásnak lesz konkrét „exportlába” is, tehát ebben az esetben az állam az értékesítésben is érdekelt. Erről Palkovics László innovációs miniszter azt mondta, hogy megszerveznek egy nem túlzottan kiterjedt organizációt, figyelemmel kísérik majd a vonatkozó piaci folyamatokat.

„Ehhez van egy nagyon komoly partnerünk, a magyar hadsereg, valamint a Honvédelmi Minisztérium, amelyeknek naprakész tudásuk van a piac jelenlegi állapotáról” – húzta alá az ITM vezetője.

A miniszter egyébként még nyáron azzal indokolta a hazatelepítés hosszabb, kétéves folyamatát, hogy azt csak óvatosan lehet lebonyolítani, mivel nem szeretnék elveszíteni az üzemben összpontosuló „know-how-t, az emberek fejében lévő tudást”.

A cég irányításában személyi változások nem várhatók, magyar mérnököket viszont fognak alkalmazni.

A tranzakciót a miniszter úgy kommentálta, hogy a magyar állam tudást, terméket, illetve piaci pozíciót vett. A Hirtenberger Defence Sytem 160 éve foglalkozik tüzérségi eszközök, valamint lőszerek fejlesztésével és gyártásával, az általa alkalmazott technológia élen jár a nemzetközi piacon.

