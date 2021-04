Elcsíptünk egy levelet: „infosztrájkra” szólítja fel a tanárokat egy ELTE-s diákcsoport

Úgynevezett infosztrájkra kéri fel a tanárokat egy ELTE-s diákszervezet, mely egyhetes tiltakozást indított a modellváltások ellen. Elcsíptünk egy levelet. Mutatjuk.

Furcsa levelet csíptünk el azzal kapcsolatban, hogy úgynevezett „infosztrájkot” hirdetett április 19-23. közé az egyetemeken a modellváltás ellen tiltakozva az eddig nagyrészt ismeretlen AHA!- Aktív Hallgatók az Autonómiáért szerveződés.

Mielőtt rátérnénk a levélre, nézzük, mi az AHA és mi az az infosztrájk.

Facebook-oldala szerint az AHA! egy „alulról építkező diákszerveződés vagyunk, célunk az egyetemi autonómia, a szabad és demokratikus felsőoktatás, és a társadalmi igazság ügyének előmozdítása.”

Az árulkodó kifejezés a „társadalmi igazságosság”: ezt mindig radikálbalos szervezetek szeretnék előmozdítani.

Az „infosztrájk” pedig: „Az Infosztrájk az egyetemi autonómiáért egy oktatói és hallgatói összefogással megvalósuló, egyhetes, országos esemény április 19-23. között. A csatlakozó oktatók a hagyományos tanterv helyett az egyetemi függetlenségről, a felsőoktatás egészét és a saját intézményüket érintő változásokról beszélgetnek a hallgatókkal az órákon, vagy úgy alakítják a tananyagot, hogy abba az adott tudományterület felől közelítve szervesen épüljön be a kérdés.”

Az infosztrájk Facebook-eseménye szerint „A magyar egyetemi polgárság április 19-23. között összefog, hogy tájékozódjon, tájékoztasson, közösen gondolkodjon és cselekedjen. Oktatói és hallgatói együttműködés az oktatás szabadságáért.”

A szrájk honlapjának tudástár-rovatában olvasható Fleck Zoltán eltés jogszociológus, a jogállamiságot alkotmányellenes és jogfosztó módszerekkel védelmezni, illetve „helyreállítani” kívánó, a kormányváltás esetén a jogfolytonosságot megszakadását hirdetőoktató fejtegetése arról, hogy mindez jogszerű.

A honlap számos óratervvel is szolgál egyetemi autonómia, az autonómia fogalma és más kapcsolódó ügyekben. Az óratervek közt van az 1968-as diáklázadásokkal, ifjúságszociológiával és a szexualitással foglalkozó is – jó kérdés, utóbbinak mi köze az egyetemi autonómia ügyéhez.

Az „infosztrájk” ELTE-s szervezőcsapatának nevében egy bizonyos Tóth Boglárka küldte szét az alábbi levelet a Hallgatói Szakszervezet e-mail-címén az ELTE oktatóinak, annak ellenére, hogy az ELTE-n nem tervezik a modellváltást:

Az országos Információs Sztrájk szervezőiként keressük meg Önt.

A tavaly ősz óta zajló modellváltási hullám, illetve az egyetemi autonómia évtizedes csorbítása aggodalommal tölt el mindannyiunkat. Az alulról szerveződő egyetemi polgárság úgy gondolja, hogy az autonómia nélkülözhetetlen a tanulás, az oktatás, a kutatás és az alkotás szabadsága szempontjából. Ezért is szervezzük, oktatóinkkal közösen, az egyetemeken átívelő Infosztrájkot.

Az április 19-ei héten a megmozdulásban résztvevő oktatók a tanóráikon teret biztosítanak a témáról való diskurzusnak, vagy a hallgatókkal beszélgetnek a saját egyetemükön zajló változásokról. Az ebben való részvételre szeretnénk Önt is felkérni!

Az információs sztrájkban való részvételhez, egy sztrájkóra megtartásához szolgáló segítségül a szervezőcsapat összegyűjtött a témábavágó cikkeket és segédenyagokat. Ez utóbbi “óratervek” különféle tudományterületekhez kapcsolódnak, így órai tananyagként használhatók.

Mindez a következő honlapon tekinthető meg: www.infosztrajk.hu (A megmozdulásban való részvétel jogi értelemben nem minősül sztrájknak. Az oktatói autonómia körébe tartozik, hogy egy oktató tanrendi óra keretében az oktató az egyetem ügyéről, autonómiájáról, a hallgatók jogairól beszél. Minderről Fleck Zoltán jogász, tanszékvezető egyetemi tanár állásfoglalásában olvashat a honlapon: http://infosztrajk.hu/fleck-zoltan-jogi-allasfoglalasa-az-informacios-sztrajkrol/ )

Az Infosztrájk hetében megvalósuló kísérőprogramokról való informálódásért kérjük szintén kövesse a honlapot, illetve az esemény Facebook-oldalát: https://www.facebook.com/infosztrajk , és a kifejezetten ELTÉs Facebook-eseményt is: https://fb.me/e/40VThOaxs

Tisztelettel szeretnénk rá felkérni, hogy vegyen részt a megmozdulásban: a sztrájkórák megtartásával és az esemény népszerűsítésével segítse elő Ön is az egyetemi polgárok tájékoztatását, az egyetemi autonómiáról folyó diskurzus kiszélesedését!

Köszönettel

üdvözli

Tóth Boglárka és az Infosztrájk ELTÉs szervezőcsapata