Orbán Viktor a koronavírusról: Ez egy olyan ellenség, akit valahogy meg kell ölni

Exkluzív interjút adott az M1-nek Orbán Viktor. „Most csak korlátozzuk, meg lassítjuk, meg kikerüljük, de a megoldás az, hogyha megöljük. Ebben csak a vakcina tud nekünk segíteni” – mondta a kormányfő a koronavírus-járványról. Kiderült: éjféltől kötelező lesz a maszkviselés a közterületeken is.

Interjút adott az M1-nek Orbán Viktor. Volf-Nagy Tünde első kérdése arra vonatkozott, miért nem jöttek korábban a hétfőn bejelentett szigorítások.

Egy héttel követjük Ausztriát

Orbán Viktor elmondta: továbbra is laboratóriumként tekint Ausztriára, amely ország statisztikáit egy héttel követi hazánk. „Most körülbelül 50 százalék az esély arra, hogy ha minden így megy tovább, akkor az egészségügy kitart” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve hogy ez a szám elég alacsony, ezért nem lehetett tovább várni.

„Magyarország a három legjobb ország között van a kórházi ágyak tekintetében. Eszköz gyakorlatilag korlátlanul van, az orvosok, ápolók is nagyon jók” – mondta a miniszterelnök, aki azonban emlékeztetett: az egészségügy összeomlása azt jelentené, hogy nem tudnák emberségesen ellátni a kórházban lévő betegeket.

„Tér van, ágy van, ember is van, de több lehet a beteg, mint amennyinek meg lehet adni felelősségteljesen az ellátást, ennek elkerülése érdekében kellenek az új intézkedések” – szögezte le.

Medikusokat, orvostanhallgatókat is szolgálatba állított a kormány – derült ki a beszélgetésből. „Ha az emberek 80 százaléka hordja a maszkot és a találkozások 80 százalékában rajtuk van, akkor meg lehet állítani a járványt. Ezt eddig megtették az emberek, ezért nem szabadult el előbb a járvány” – mondta a miniszterelnök egy másik felvetésre.

Kiderült: az új rendeletekben éjféltől kötelezővé teszi közterületeken is a maszkviselést a kormány, mint ahogy Európa sok országában is ez a helyzet.

A középiskolásokat nem szabadságra küldtük, hanem digitális oktatásra – mondta Orbán Viktor, aki külön szólt a szülőkhöz és a fiatlakorúakhoz is. „Van egy kérésem a szülőkhöz. Most kell néhány komoly mondatra időt szakítani. Értem én, hogy a fiatalok erősek és lehet, hogy megússzák enyhébb tünetekkel a betegséget, de a szülők, nagyszülők nem fogják, ha elkapják. Most mindannyiunkon múlik, hogy teljes marad-e a család” – mondta.

A bűvös szó: a vakcina

„A vakcina belátható távolságban van, és a megoldás a vakcina. A megoldás az, hogy a vírust megöljük és ebben csak a vakcina segít” – mondta Orbán, aki szerint nem ok nélkül tört ki az optimizmus a tőzsdén.

December végén, januárban az EU-ból biztosan, és talán máshonnan is jön majd valamennyi vakcina.

„Úgy számolok, ez arra lesz elég, hogy az orvosokat, ápolókat, kórházi dolgozókat, a közrend fenntartásában dolgozókat be tudják oltani, és talán a legnagyobb bajban lévő betegeket is” – mondta a kormányfő.

„Az EU-ból 50-100 ezer vakcina jön decemberben, ezen kívül más vakcináról is tárgyalnak” – mondta a miniszterelnök. „Tömeges szállítás az EU-ból áprilisban lesz, de máshonnan jöhet előbb is” – mondta az orosz, kínai és izraeli tárgyalásokra utalva, ami saját elmondása szerint „több munkaórámat elviszi”.

„Lesz egy részleges megkönnyebbülés december vége, január környékén, és egy felszabadulás áprilisban” – összegzett.

A jövőről szólva elmondta, hogy most 30 napra szólnak az intézkedések, ha ezen túl vagyunk, akkor jön a gazdaság újraindításának időszaka. A miniszterelnök szerint „karácsonyra szabadulhatunk”. „Leegyszerűsítő megközelítés, hogy az egészséget vagy a gazdaságot kell védeni. Ez egyben van, az egész életet kell védeni” – mondta. A riporteri kérdésre, hogy lehet-e igaztalan táamdásokra számítani Brüsszelből ezúttal is, mint tavasszal, a miniszterelnök azt mondta, eddig sem zavarta Soros György irányította erőket az igazság, ezentúl sem fogja. Hozzátette: az amerikai milliárdos nevét már a karonülő csecsemők is ismerhetik.