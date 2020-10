Hétezer könyvet semmisít meg egy belga kiadó, mert szerepel bennük Fekete Péter

Fekete Péter figurája régóta a holland és a belga karácsonyi ünnepi hagyomány része – most azonban megsemmisítik a róla szóló könyveket, más példányokban pedig nevét simán Péterre változtatják.

Nemrégiben nagy port kavart a gyermekmeséket sajátosan átdolgozó Meseország mindenkié című mesekönyv, amely ellen sokan felemelték a hangjukat, a Mi Hazánk pedig tüntetést is szervezett. A párt alelnöke, Dúró Dóra pedig demonstratíve le is darálta a kötet néhány lapját, ami után sokan emlékeztetettek Heinrich Heine elhíresült mondására, miszerint „ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is fognak”. A XIX. századi német költő szavait a náci korszak könyvégetései után kapták fel, és idézték sokat.

Űgy tűnik azonban, hogy Nyugat-Európában is aktuálissá vált felidézni a fenti szavakat. A The Brussels Times cikkéből ugyanis kiderül: 7000 könyvet semmisít meg Belgiumban a Clavis kiadó, mert azokban kép és a szöveg szintjén is szerepelt egy Fekete Péter nevű karakter.

Néhány másik könyvet pedig átdolgoztak, és Zwarte Piet ( Fekete Péter) nevét sima Piet-re változtatták. A cikk felidézi: Belgiumban és Hollandiában régi hagyomány, hogy a Mikulás (Sinterklaas) december 5-én ajándékot hoz a gyerekeknek a segítőjével, Fekete Péterrel (Zwarte Piet). Ilyenkor a gyerekek feketére festik az arcukat, fekete parókát viselnek és aranykarikákat tesznek a fülükbe. Fekete Péter figurája számos vitát váltott már ki a közelmúltban is – Mark Rutte holland kormányfő pedig a nyár elején felvetette, hogy

eltűnhet a karácsonyi ünnepkörből a Mikulás fekete segédjének hagyománya

Sok liberális szerint ugyanis a fent említett hagyomány mélyen rasszista, és sérthet egyes embereket. A kiadó éppen ezért úgy döntött, hogy a meglévő példányokat megsemmisíti, a karaktert eltörli, utódja pedig simán csak Péter lesz majd. Arról egyelőre nincs információ, hogy a figura milyen bőrszínt kap majd. A Bol.com online shop is azonnal beszüntette a könyv forgalmazását. „Előbb-utóbb mindenki válaszhelyzethez érkezik, ahol döntést kell hoznia” – jelentették ki.

„Bizonyára lesznek majd, akiket ez is sért” – mondta a De Standaardnak a kiadó. „Megértjük ezt – már kaptam is felháborodott üzeneteket e-mailben, de véleményünk szerint a trend visszafordíthatatlan. Néha magasra csapnak az érzelmek, de meg kell próbálnunk nyugodtnak maradni” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/Lex Van Lieshout