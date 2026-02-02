Zelenszkij „katasztrofális következményekkel” fenyeget, miközben kiderült, mekkora vagyont vallott be Magyar Péter

Zelenszkij nem áll le: Orbán Viktor szövetségesét is megfenyegette
Katasztrofális következményekre figyelmeztetett az ukrán elnök, amennyiben leállítják országa támogatását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh Rozhlasnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy „rendkívül veszélyes” lépés lenne Ukrajnától megtagadni a segítséget, mert ennek „katasztrofális következményei” lehetnek egész Európa számára. A riporter arról kérdezte az elnököt, mit gondol Andrej Babiš vezette új cseh kormánykoalíció álláspontjáról, amelyben több, az ukrajnai támogatás ellen tiltakozó politikus is helyet kapott.
„Ukrajna jelenleg feltartóztatja Oroszországot. Ha valaki más véleményen van, szerintem nagyon kockázatos lenne ezt a gyakorlatban kipróbálnia.
Ha nem segítünk Ukrajnának, és Ukrajna elbukik, akkor fennáll a reális veszélye annak, hogy Oroszország folytatja agresszióját más irányokba is.
Még ha valaki nem is hisz ebben százszázalékosan, nem hiszem, hogy érdemes lenne ezt az elméletet tesztelni. Az ár, amit ezért fizetnénk, túl magas lenne” – válaszolta Zelenszkij.
Idén először nemcsak az országgyűlési, de az EP-képviselőknek is le kellett adniuk a részletes vagyonnyilatkozatukat január 31-ig, így a valasztas.hu oldalon éjféltől elérhető minden EP-képviselő nyilatkozata. Ebből kiderül, hogy meghaladja a félmilliárd forintot az ellenzéki párt első emberének, Magyar Péternek az összvagyona.
A Tisza Párt elnökének összesen 600-700 millió forint a teljes vagyona, számos ingatlannal, befektetéssel,
de jól fizet az Európai Parlament is, a havi 4,5 millióért pedig szinte csak le kell hajolnia a liberális politikusnak.
A Meta volt jogtanácsosa, Dávid Dóra tiszás EP-képviselő az általa leadott dokumentum szerint három ingatlanban is tulajdonos. Emellett a befektetéseiről és a megtakarításairól is vallott, illetve az is kiderült, hogy a Meta jogtanácsosként havi 7 millió forintot tett zsebre, amivel ki is érdemelte a vagyonnyilatkozatok legmagasabb jövedelmi kategóriáját (az 5. kategória havi 5 millió forintnál kezdődik).
És ez csak a jéghegy csúcsa, ha a tiszás EP-képviselő anyagi javairól van szó.
Fotó: Petras Malukas/AFP