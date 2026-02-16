Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan
Álmodik a nyomor.
Zelenszkij Orbán Viktornak címtett beszólásai túlmennek minden határon. Gyökerei Leninig nyúlnak vissza, aki az „agitációt” úgy határozta meg mint szlogenek, példabeszédek és féligazságok használatát a műveletlenek és észszerűtlenek sérelmeinek kihasználására. Így lehet ez Zelenszkijnél is, aki
mérhetetlenül primitív, bunkó módon tesz megjegyzéseket Orbán Viktorra, pedig, ha valakiről, akkor kettejük közül nem Orbán Viktorra illik a féligazságok, példabeszédek sora.
Hogy akkor kire? Azt úgyis kitalálja az olvasó. Zelenszkij civilnek, humoristának is egyszerű volt. A 2010-es években a Kvartal 95 nevű kabaréműsorban egy másik komikussal, Jurij Krapovval
úgy tesznek, mintha nadrág nélkül, a nemi szervükkel játszanának a zongorán. A legismertebb ilyen felvételen a zsidó népzenei klasszikust, a Hava Nagila-t adják elő.
Gondolja el a Kedves Olvasó, ha békeidőben így lenézi, ennyire műveletlennek tartja saját nézőit, hogy ilyen humorosnak szánt, de alapvetően gusztustalan jelenettel szórakoztatja őket, akkor háborúban, nyomás alatt vajon mi jön ki belőle? Főleg, ha elkeseredésében politikai ellenfelének is be tud szólogatni. Ezen kívül ugyanis nem sok eszköz marad a kezében.
Ugyanis Legfeljebb a sötét képzeletében valósulhat meg, hogy Magyar Péter legyőzi Orbán Viktort.
Ő azért mindent megtesz érte, hogy a verbális, pszichológiai hadviselés frontján is beágyazódhasson a kormánybuktató tervbe. Áttételesen Magyar Péter támogatásába.
Milyen boldog lehetett, amikor Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki személyesen tőle vehetett át kitüntetést, azt mondta Magyarországról, hogy „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal”. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról.
Zelenszkij egy szóval sem intette nyugalomra az őrnagyot, nem jelezte, hogy ilyet nem illik mondani egy másik ország vezetőjére, még akkor sem, ha nagyon nem szeretjük őt.
Ilyen alapon mit mondhatott volna Orbán Viktor Zelenszkijre, amikor leállította a létfontosságú Barátság vezeték működését? Nem jön rajta a – rajtunk kívül – Szlovákiának is életet adó energia, amelynek érkezését pedig külön megállapodással is szavatolja az ukrán elnök.
Persze, tudjuk, az ukránok titkos terve már lelepleződött. Egy ukrán politikai elemző arról beszélt, hogy
a magyar kormányt hírszerzési művelettel kellene megbuktatni.
Az elemző ugyanis nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amelyek Magyar Péter és a Tisza előnyét mutatják. Szerinte Orbán választói bázisának kemény magja rendkívül stabil, azt nagyon nehéz megingatni. Kijelentette:
„Mi le tudnánk váltani [Orbánt] akár az ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erőkkel.” ami persze egyáltalán nem biztos.
Halkan megsúgom, lehetőségük sem lenne rá. Ezt ő is gondolhatja. Elemzése végére persze a már szinte megszokott személyeskedés sem maradhatott el: „Valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén.”
Ez is fokozza Zelenszkij kétségbeesését. Nyilván tehetetlenségében ezért is fenyegette pofonnal a magyar kormányfőt. Mint mondta,
„Minden Viktor, aki európai pénzből árusítja ki az európai érdekeket, pofont érdemel”. Ez a kijelentés nagy diplomáciai vihart kavart, és a magyar kormányközeli média teljesen jogosan „vérlázítónak” és „fizikai fenyegetésnek” minősítette.
A müncheni biztonságpolitikai konferencián tett megjegyzéseivel pedig egyenesen diplomáciai feszültséget váltott ki, amikor Orbán Viktor miniszterelnök testalkatára, konkrétan a „pocakjára” tett ironikus megjegyzést. Az ukrán elnök szerint Orbán csak azért engedheti meg magának, hogy a hadseregfejlesztés helyett a „pocakja növelésén” gondolkodjon, mert az ukrán katonák egész Európát, köztük Magyarországot is védik az orosz agressziótól. Azon túl, hogy ez egyszerűen nem igaz, Szijjártó egyszerűen „bunkó” megjegyzésnek minősítette a kijelentést.
Orbán Viktor pedig úriemberhez méltó módon reagált: „Tisztelt Zelenszkij elnök úr! Köszönöm ezt az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása mellett. Ez nagyban segíteni fogja a magyarokat, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreért: ez a vita nem rólam vagy Önről szól. Ez Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól."
Ha Magyar Péternek ilyen barátai vannak, ellenségekre már nincs is szüksége.
