Gondolja el a Kedves Olvasó, ha békeidőben így lenézi, ennyire műveletlennek tartja saját nézőit, hogy ilyen humorosnak szánt, de alapvetően gusztustalan jelenettel szórakoztatja őket, akkor háborúban, nyomás alatt vajon mi jön ki belőle? Főleg, ha elkeseredésében politikai ellenfelének is be tud szólogatni. Ezen kívül ugyanis nem sok eszköz marad a kezében.

Ugyanis Legfeljebb a sötét képzeletében valósulhat meg, hogy Magyar Péter legyőzi Orbán Viktort.

Ő azért mindent megtesz érte, hogy a verbális, pszichológiai hadviselés frontján is beágyazódhasson a kormánybuktató tervbe. Áttételesen Magyar Péter támogatásába.

Milyen boldog lehetett, amikor Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki személyesen tőle vehetett át kitüntetést, azt mondta Magyarországról, hogy „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal”. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról.