„Vannak egész – nem is merem mondani – milyen szándékaink és terveink” – súlyos válság a Tiszánál, Tarr Zoltán mindenkit lebuktatott

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A Tisza alelnöke volt az, aki a nyáron arról beszélt, előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.
Tarr Zoltán újra lebuktatta a Tisza Párt terveit és kikotyogta, amit nem szabadott volna. Az Ellenpont megszerzett egy hangfelvételt, amelyen Tarr arról beszél, el sem meri mondani, mire készül az ellenzéki párt.
Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak”
– közölte a Tisza alelnöke.
Mint ismert, Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki eseményén már nagy botrányt kavart, miután arról beszélt, „előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet”, valamint olyanokat mondott, mint hogy nem beszélhet bizonyos dolgokról, „mert akkor megbuknánk”. Ősszel aztán kiderült, mire is gondolt Tarr, hiszen kiszivárgott a Tisza programja, tele megszorítással, mint például adóemeléssel, a rezsicsökkentés és az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetésével és a 13-14. havi nyugdíj eltörlésével.
Magyar Péter még korábban egy Kóczián Péterrel és Puzsér Róberttel tartott beszélgetésen vallotta be:
úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek.
