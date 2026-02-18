Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza tisza párt puzsér róbert Magyar Péter választás

„Vannak egész – nem is merem mondani – milyen szándékaink és terveink” – súlyos válság a Tiszánál, Tarr Zoltán mindenkit lebuktatott

2026. február 18. 12:17

A Tisza alelnöke volt az, aki a nyáron arról beszélt, előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.

2026. február 18. 12:17
null

Tarr Zoltán újra lebuktatta a Tisza Párt terveit és kikotyogta, amit nem szabadott volna. Az Ellenpont megszerzett egy hangfelvételt, amelyen Tarr arról beszél, el sem meri mondani, mire készül az ellenzéki párt. 

Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak”

– közölte a Tisza alelnöke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Mint ismert, Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki eseményén már nagy botrányt kavart, miután arról beszélt, „előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet”, valamint olyanokat mondott, mint hogy nem beszélhet bizonyos dolgokról, „mert akkor megbuknánk”. Ősszel aztán kiderült, mire is gondolt Tarr, hiszen kiszivárgott a Tisza programja, tele megszorítással, mint például adóemeléssel, a rezsicsökkentés és az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetésével és a 13-14. havi nyugdíj eltörlésével. 

Magyar Péter még korábban egy Kóczián Péterrel és Puzsér Róberttel tartott beszélgetésen vallotta be:

úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek. 

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 18. 14:18
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 18. 14:01
Ezek fogyatékosok! Nincs is rájuk jobb szó! Ami elképesztő, a követőik, akik ezeket simán meghallgatják és tapsikolnak nekik! Némelyek a standoknál idegbeteg módon gyárt összeesküvés elméleteket emberek ablakon történő kidobásáról, frusztráltan járkálnak szájzárral. Miféle entitások ezek? Mondjuk agyhalottak, ahogy vezérük hívja őket.
Válasz erre
0
0
csigabus
2026. február 18. 13:42
Nem értem!Az elnök és az alelnök nem szoktak egymással beszélni? Amúgy seggfej mind a kettő!
Válasz erre
0
0
nagymacska44
2026. február 18. 13:41
Ugyan kérem. A magyar társasházak legtöbbjében képtelenek a tulajdonosok értelmes döntéseket hozni. Sz@r közös képviselőket tartanak meg a nyakukon, csak hogy nekik ne kelljen elfáradni a közgyűlésekre. Vagy el sem mennek a döntéshozó megbeszélésekre, vagy veszekedésbe fullad az egész. Ki gondolja azt, hogy országos méretekben több eszük lenne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!