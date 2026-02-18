„Vannak egész – nem is merem mondani – milyen szándékaink és terveink” – súlyos válság a Tiszánál, Tarr Zoltán mindenkit lebuktatott

Mint ismert, Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki eseményén már nagy botrányt kavart, miután arról beszélt, „előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet”, valamint olyanokat mondott, mint hogy nem beszélhet bizonyos dolgokról, „mert akkor megbuknánk”. Ősszel aztán kiderült, mire is gondolt Tarr, hiszen kiszivárgott a Tisza programja, tele megszorítással, mint például adóemeléssel, a rezsicsökkentés és az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetésével és a 13-14. havi nyugdíj eltörlésével.