Érdemes odafigyelni Schuster szavaira, mert nagyon sok mindent megélt, átélt. Őt nem lehet megvezetni, nem tudja neki bemesélni sem Koncz Zsuzsa, sem Bródy János, hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt. Nem most jött le a falvédőről. Ezért látja tűpontosan Magyar Péter karakterét, jellemét is. Az ilyen és ehhez hasonló beszélgetések segíthetnek felnyitni azoknak az embereknek is a szemét, akik még nem ismerték ki a baloldal testtartását és Magyar Pétert – gondolta magában Felhévizy, és feltette a lemezjátszójára a P. Mobil Kutyából szalonna című albumát.”