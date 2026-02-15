Ft
koncz zsuzsa tisza párt ellenálló magyar péter bródy jános schuster lóránt rendszerváltás

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz-Bródy duónak sem maradt adósa

2026. február 15. 06:21

Nem tudja neki bemesélni sem Koncz, sem Bródy, hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt. Ezért látja tűpontosan Magyar Péter karakterét, jellemét is.

2026. február 15. 06:21
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Schuster kemény véleményt mondott a műsorban a Tisza Párt elnőkéről, Magyar Péterről is.

»Magyar Péter egy diszkós. Ez az én számból egy nagyon erős kritika. Olyan felületes, mint a diszkóba járó közönség. Nagyon veszélyesek, mert olyan frekvencián üzemelnek amire ez a sok szerencsétlen hívő vagy nem hívő, teljesen mindegy, rezonál«.

Érdemes odafigyelni Schuster szavaira, mert nagyon sok mindent megélt, átélt. Őt nem lehet megvezetni, nem tudja neki bemesélni sem Koncz Zsuzsa, sem Bródy János, hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt. Nem most jött le a falvédőről. Ezért látja tűpontosan Magyar Péter karakterét, jellemét is. Az ilyen és ehhez hasonló beszélgetések segíthetnek felnyitni azoknak az embereknek is a szemét, akik még nem ismerték ki a baloldal testtartását és Magyar Pétert – gondolta magában Felhévizy, és feltette a lemezjátszójára a P. Mobil Kutyából szalonna című albumát.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. február 15. 09:20
Két büdös komcsi a múltban és a jelenben is.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. február 15. 08:23
...hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt – (a 'büszke KISZ–titkár'): "Titkos Koncz Zsuzsa-rajongó vagyok, de ezt titokban tartom" 👀
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 15. 07:33
Lóri a legújabb neres igazmondó... Egyszerűen kevés a nyugdíja...😉
Válasz erre
2
5
billysparks
2026. február 15. 07:14
A Tisza szavazók nem hallgatnak rockzenét, így értelemszerűen nem jut el hozzájuk Lóri mondanivalója. Ahogyan helyesen állapítja meg, ezek diszkósok. Ettől függetlenül, ha valakinek Lóri véleménye kell, hogy dönteni tudjon, akkor ott nagy a baj.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!