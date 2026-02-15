„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Nem tudja neki bemesélni sem Koncz, sem Bródy, hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt. Ezért látja tűpontosan Magyar Péter karakterét, jellemét is.
„Schuster kemény véleményt mondott a műsorban a Tisza Párt elnőkéről, Magyar Péterről is.
»Magyar Péter egy diszkós. Ez az én számból egy nagyon erős kritika. Olyan felületes, mint a diszkóba járó közönség. Nagyon veszélyesek, mert olyan frekvencián üzemelnek amire ez a sok szerencsétlen hívő vagy nem hívő, teljesen mindegy, rezonál«.
Érdemes odafigyelni Schuster szavaira, mert nagyon sok mindent megélt, átélt. Őt nem lehet megvezetni, nem tudja neki bemesélni sem Koncz Zsuzsa, sem Bródy János, hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt. Nem most jött le a falvédőről. Ezért látja tűpontosan Magyar Péter karakterét, jellemét is. Az ilyen és ehhez hasonló beszélgetések segíthetnek felnyitni azoknak az embereknek is a szemét, akik még nem ismerték ki a baloldal testtartását és Magyar Pétert – gondolta magában Felhévizy, és feltette a lemezjátszójára a P. Mobil Kutyából szalonna című albumát.”
