Visszautasítjuk a nyílt beavatkozást a magyar választásokba! Válaszlépésként megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export, és addig nem is áll helyre, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást.

Kérjük, hogy álljon ki Ön is a Nemzeti Petíció kitöltésével Ukrajna beavatkozásával szemben, és mondjunk nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magasabb energiaárakra!”