Szakértő: Nem látunk bele az ukrán döntéshozók fejébe, de nem túl bölcs más országok energiabiztonságát politikai célból veszélyeztetni
A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj.
Megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export.
„Rendkívüli: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!
A kormány a mai ülésén megállapította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs – vagyis Ukrajna politikai okokból zsarolja Magyarországot az energiaellátáson keresztül.
Azt akarják, hogy teljesítsük a követeléseiket: támogassuk a háborút, vezessük ki az olcsó orosz energiát, járuljunk hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához. A kormány megállapította, hogy Magyarország üzemanyag- és energiaellátása biztosított, és az ukrán zsarolás ellenére sem került veszélybe.
Visszautasítjuk a nyílt beavatkozást a magyar választásokba! Válaszlépésként megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export, és addig nem is áll helyre, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást.
Kérjük, hogy álljon ki Ön is a Nemzeti Petíció kitöltésével Ukrajna beavatkozásával szemben, és mondjunk nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magasabb energiaárakra!”
A kormány döntött.
