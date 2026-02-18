Ft
kőolajszállítás Magyarország zsarolás Volodimir Zelenszkij ukrajna

Rendkívüli: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

2026. február 18. 15:17

Megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export.

2026. február 18. 15:17
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Rendkívüli: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

A kormány a mai ülésén megállapította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs – vagyis Ukrajna politikai okokból zsarolja Magyarországot az energiaellátáson keresztül.

Azt akarják, hogy teljesítsük a követeléseiket: támogassuk a háborút, vezessük ki az olcsó orosz energiát, járuljunk hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához. A kormány megállapította, hogy Magyarország üzemanyag- és energiaellátása biztosított, és az ukrán zsarolás ellenére sem került veszélybe.

Visszautasítjuk a nyílt beavatkozást a magyar választásokba! Válaszlépésként megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export, és addig nem is áll helyre, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást.

Kérjük, hogy álljon ki Ön is a Nemzeti Petíció kitöltésével Ukrajna beavatkozásával szemben, és mondjunk nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magasabb energiaárakra!”

Nyitókép forrása: MICHAELA STACHE/AFP

OneiroNauta
2026. február 18. 16:48
Na végre! Ezekkel csak így lehet bánni.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. február 18. 16:28
Holnap szeretném azt olvasni, hogy Ukrajnába leállt a gázszállításunk. Főleg azért, mert az ukránok orosz gázt használnak. Ausztria felől mindössze 127.000 m3/h érkezik Magyarországra, Ukrajnába viszont 375.000 m3/h gáz megy ki.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 18. 16:23
Mindenfele energiaexportot Orkrajna fele fel kell fuggeszteni !
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2026. február 18. 16:18
nulla új információt tartalmaz ez a poszt
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!