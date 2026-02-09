Orbán Viktor történelmi példával üzent Von der Leyennek: „Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában” (VIDEÓ)

Orbán Viktor a szombati háborúellenes gyűlésen a délszláv-háborúra emlékezett vissza, amikor az akkori Fidesz-kormány szembe mert szállni az amerikai elnökkel.

A miniszterelnök beszédében történelmi párhuzamot vont a jelenlegi háborús helyzet és a délszláv konfliktus időszaka között. Felidézte, hogy Magyarország már egyszer komoly nemzetközi nyomás alá került, amikor a NATO Jugoszlávia elleni hadművelete zajlott.