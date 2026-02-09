Orbán Viktor történelmi példával üzent Von der Leyennek: „Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában” (VIDEÓ)

Magyarországnak már korábban is sikerült kimaradnia egy háborúból és ez most sem lesz másként –
Hogy önök nem kerültek akkor háborúba, ahhoz az kellett hogy az akkori kormány az amerikai elnök direkt kérésére, azt mondja hogy: No sir! Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában.”
Beszéde szerint a kérdés ma is ugyanaz, mint 1999-ben: képes-e Magyarország megőrizni döntési szabadságát, és kimaradni egy súlyos fegyveres konfliktusból. A kormányfő úgy fogalmazott, a békepárti álláspont nem gyengeség, hanem tudatos nemzeti stratégia.
A miniszterelnök hangsúlyozta, nemet mondani akarni és tudni kell!