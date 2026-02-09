Ft
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kimaradás Brüsszel béke Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán Viktor történelmi példával üzent Von der Leyennek: „Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában" (VIDEÓ)

2026. február 09. 12:02

A magyar kormányfő emlékeztetett, Magyarország már egyszer nemet mondott a háborús nyomásra.

2026. február 09. 12:02
null

Orbán Viktor a szombati háborúellenes gyűlésen a délszláv-háborúra emlékezett vissza, amikor az akkori Fidesz-kormány szembe mert szállni az amerikai elnökkel. 

A miniszterelnök beszédében történelmi párhuzamot vont a jelenlegi háborús helyzet és a délszláv konfliktus időszaka között. Felidézte, hogy Magyarország már egyszer komoly nemzetközi nyomás alá került, amikor a NATO Jugoszlávia elleni hadművelete zajlott.

1999-ben felhívott az amerikaiak akkori elnöke, Clinton elnök úr, és arra kért, hogy tekintettel arra, hogy a háború magasabb fokozatba kapcsolt – az akkor még létező Jugoszláviában és ott angolszász katonák is vannak –, nyissam meg a második frontot és támadjuk meg a szerbeket.”

Magyarországnak már korábban is sikerült kimaradnia egy háborúból és ez most sem lesz másként – 

Hogy önök nem kerültek akkor háborúba, ahhoz az kellett hogy az akkori kormány az amerikai elnök direkt kérésére, azt mondja hogy: No sir! Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában.”

Beszéde szerint a kérdés ma is ugyanaz, mint 1999-ben: képes-e Magyarország megőrizni döntési szabadságát, és kimaradni egy súlyos fegyveres konfliktusból. A kormányfő úgy fogalmazott, a békepárti álláspont nem gyengeség, hanem tudatos nemzeti stratégia. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, nemet mondani akarni és tudni kell!

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

csipkejozsika
2026. február 09. 13:32
auditorium 2026. február 09. 12:33 A cim hazug. OV nem kommunikál ilyen primitiv és alpári stilusban" "Te félőrült orbánod maga mondja a videóban" auditoriumcsipkejozsika 2026. február 09. 12:56 Magyaroknak baráti körben lehet, h. jópofáskodva ilyet kiejt a száján a videon, DE NEM "üzen igy von der Leyennek." Nagy különbség. Baszod az a rengeteg ellentmondás ahogy próbálod kimagyarázni magad a faszságaidból.🤦‍♂️😁
lazar-janos
2026. február 09. 13:25
Ha már pucázik. Orbán tipikusan az a “férfi” (Trump-pal és Putyinnal együtt, de azokat most hagyjuk), akinek már egy jó ideje nem áll fel. 60 felett van, kórosan elhízott, koleszterin, triglicerid szint az egekben, inzulin rezisztencia, stressz, stb. Az ilyen impotens csírán a pici himbilimbijében a vér már csak annyi van, hogy éppen ne hulljon le. Már csiklónak sem nevezhető. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
lazar-janos
2026. február 09. 13:15
Hát, az ő két centisébe nem sok vér fér el! Persze lehet mikropénisszel egy mikroállam 2 hónappal a bukás előtt álló mikrovezetőjének hőbörögni, csak nem érdemes. Amióta miatta nem jön a segély, az egész putri összedőlt, a gazdaság évek óta stagnál, a legszegényebb az EU-ban. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
dryanflowd-
2026. február 09. 12:59
„Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában” – üzente a lenka néni cuncikája ('román földön' Victor Picur)
