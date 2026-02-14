Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter fidesz orbán viktor

Orbán egyik legnagyobb ellenfele küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek

2026. február 14. 07:27

Kezdődik a tánc.

2026. február 14. 07:27
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Tisza Párt lejtmenetben van. Természetesen a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatások még próbálják fenntartani azt az érzetet, hogy Magyar Péter vezet, azonban a közéleti történések egészen mást mutatnak.

Magyar Péter nem tud semmi újat felmutatni, már hosszú-hosszú hónapok óta defenzívában van, a Fidesz tematizálja a közéletet, méghozzá a magyar emberek számára pozitív döntésekkel és konkrét intézkedésekkel. Ráadásul a Tisza Párt elnöke megkapta a nyakába Kapitány Istvánt, aki szemmel láthatóan nem akar a háttérben csendben meghúzódni, vezetői babérokra tör. Egyre több baloldali megmondóember beszél már nyíltan az esetleges vereségről, Puzsértól, egészen Hadházyig.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Most pedig Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele, Vásárhelyi Mária vetítette előre Magyar Péter vereségét:

»Soha nem csináltam titkot abból, hogy Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre (természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs), mégis azt kell mondanom, hogy ezért az esetleges kudarcért elsősorban nem Magyar lesz a felelős, ahogy nem Márki-Zay volt elsősorban a felelős a 2022-es bukásért sem, hanem az ellenzéki közösség többsége«.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. február 14. 08:55
természetesen de azért az agyhalott Pöti szavazó mezei poloskát ne tartsuk ugyanolyan felelősnek mint a FOSt vagy a háttérből irányító megélhetési éttermiséget vagy a most saját alkalmatlanságát bevalló és háttérbe vonuló megélhetési politikusokét (Mariskának se felmentés, hogy a nyilvánvalót felismerve most szembe megy az elvtársaival)
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 14. 08:33
Legjobb lenne, ha helybol Kapitany lenne a miniszterelnokjelolt Barkit, csak a csutit ne
Válasz erre
0
1
mihint
2026. február 14. 08:08
Vásárhelyinek emlékezetébe idézném, hogy miután éppen elhárította magáról a felelősséget az "MP-jelenség" kapcsán a "közösségre", MP ugyanazt a programot ajánlotta, amit maguk egyszer már végrehajtottak csaknem sikerrel, valamint "O1G". Úgyhogy, kedves Mária, nyugodjon bele, ebbem a szakmában MP nyert :)
Válasz erre
4
1
johannluipigus
2026. február 14. 08:08
"(természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs)" Mert merre orientálódik szekszuálisan poloska Peti?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!