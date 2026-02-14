„A Tisza Párt lejtmenetben van. Természetesen a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatások még próbálják fenntartani azt az érzetet, hogy Magyar Péter vezet, azonban a közéleti történések egészen mást mutatnak.

Magyar Péter nem tud semmi újat felmutatni, már hosszú-hosszú hónapok óta defenzívában van, a Fidesz tematizálja a közéletet, méghozzá a magyar emberek számára pozitív döntésekkel és konkrét intézkedésekkel. Ráadásul a Tisza Párt elnöke megkapta a nyakába Kapitány Istvánt, aki szemmel láthatóan nem akar a háttérben csendben meghúzódni, vezetői babérokra tör. Egyre több baloldali megmondóember beszél már nyíltan az esetleges vereségről, Puzsértól, egészen Hadházyig.