Nyílt levél Kapitány Istvánnak

2026. február 03. 11:39

Gátlástalan pszichopatákkal végül csak veszíteni lehet.

2026. február 03. 11:39
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
„Tisztelt uram! 

Ön mögött tiszteletre méltó teljesítmény áll. Ön komoly ember benyomását kelti, úgy tűnik, joggal. Kérem, gondolja át még egyszer, hogy ezt az erkölcsi tőkét, amelyet fölhalmozott, kockára teszi–e egy őrült politikus, Magyar Péter melletti szerepléssel. Nála nem mentség, hogy eszelős. 

A kétmilliárdért vásárolt mesterséges intelligencia szoftver, a kétezer titkosrendőr, a kémtoll, az internetblokkolás több, mint eszelősség. Most a 2022–es fideszes szavazatvásárlásról blöfföl, meg a több milliárd forintról, amit az ellenfelei szavazatvásárlásra meg láncszavazásra tettek félre. Kapitány úr, gondolja át ezt még egyszer. 

Ebben az ügyben Ön akkor sem nyerhet, ha Magyar Péter valami baleset folytán megnyeri a választásokat. 

Gátlástalan pszichopatákkal végül csak veszíteni lehet.”

Nyitókép forrása: Kapitány István Facebook–oldala

Összesen 5 komment

Obsitos Technikus
2026. február 03. 12:21
Mondtam már, hogy sajnálom, de nem bírom a Bencsik-klán ostobaságait? Ez rémes. Mint Fruzsi öregemberben.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 03. 12:07
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 03. 12:06
Kapitany biztos nem tiszteletremelto emberfajta, inkabb a gatlastalan profitorientalt embertipus
Válasz erre
1
0
Dr Bubo
2026. február 03. 12:00
És ha Kapitány is gátlástalan pszichopata, akkor mi van? Hasonló a hasonlóhoz...
Válasz erre
4
0
