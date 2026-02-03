A kétmilliárdért vásárolt mesterséges intelligencia szoftver, a kétezer titkosrendőr, a kémtoll, az internetblokkolás több, mint eszelősség. Most a 2022–es fideszes szavazatvásárlásról blöfföl, meg a több milliárd forintról, amit az ellenfelei szavazatvásárlásra meg láncszavazásra tettek félre. Kapitány úr, gondolja át ezt még egyszer.