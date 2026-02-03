Magyar Péter átláthatóságot ígért, de durva dolgok történtek (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 8. rész.
Gátlástalan pszichopatákkal végül csak veszíteni lehet.
„Tisztelt uram!
Ön mögött tiszteletre méltó teljesítmény áll. Ön komoly ember benyomását kelti, úgy tűnik, joggal. Kérem, gondolja át még egyszer, hogy ezt az erkölcsi tőkét, amelyet fölhalmozott, kockára teszi–e egy őrült politikus, Magyar Péter melletti szerepléssel. Nála nem mentség, hogy eszelős.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 8. rész.
A kétmilliárdért vásárolt mesterséges intelligencia szoftver, a kétezer titkosrendőr, a kémtoll, az internetblokkolás több, mint eszelősség. Most a 2022–es fideszes szavazatvásárlásról blöfföl, meg a több milliárd forintról, amit az ellenfelei szavazatvásárlásra meg láncszavazásra tettek félre. Kapitány úr, gondolja át ezt még egyszer.
Ebben az ügyben Ön akkor sem nyerhet, ha Magyar Péter valami baleset folytán megnyeri a választásokat.
Gátlástalan pszichopatákkal végül csak veszíteni lehet.”
Nyitókép forrása: Kapitány István Facebook–oldala