„Nem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását” – Szijjártó kíméletlenül helyretette Kapitányt és az „ukrán barátjait”

Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)
Hamar megtalálták a közös hangot.
Szijjártó Péter szerint Kapitány István azért terjeszt „kamukat” energiaügyi témában, mert azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat.
„Megjelent Kapitány alelnök úr mai napi kamuja, ezúttal hazánk energiabiztonsága kapcsán. Azt írja: egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal. Ez kamu, mégpedig óriási kamu” – írja Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.
A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy „az igazság ezzel szemben az, hogy két vezetéken látjuk el az országot: a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna felől és az Adria-vezetéken Horvátország felől. Ezért sem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt ukrán barátai, akik a választásba történő beavatkozás céljából nem indítják újra az olajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken.”
Szijjártó úgy véli, hogy Kapitány István, a Tisza új gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője azért terjeszt „kamukat” energiaügyi témában, mert „azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat. Hogy annak az 1000 forintos benzin lenne a következménye, az a Shell részvénytulajdonosait minden bizonnyal nem aggasztja”.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala