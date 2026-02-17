„Nem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását” – Szijjártó kíméletlenül helyretette Kapitányt és az „ukrán barátjait”

„Megjelent Kapitány alelnök úr mai napi kamuja, ezúttal hazánk energiabiztonsága kapcsán. Azt írja: egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal. Ez kamu, mégpedig óriási kamu” – írja Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy „az igazság ezzel szemben az, hogy két vezetéken látjuk el az országot: a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna felől és az Adria-vezetéken Horvátország felől. Ezért sem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt ukrán barátai, akik a választásba történő beavatkozás céljából nem indítják újra az olajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken.”