Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt barátság horvátország kapitány Szijjártó Péter

„Nem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását” – Szijjártó kíméletlenül helyretette Kapitányt és az „ukrán barátjait”

2026. február 17. 21:50

Szijjártó Péter szerint Kapitány István azért terjeszt „kamukat” energiaügyi témában, mert azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat.

2026. február 17. 21:50
null

Megjelent Kapitány alelnök úr mai napi kamuja, ezúttal hazánk energiabiztonsága kapcsán. Azt írja: egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal. Ez kamu, mégpedig óriási kamu” – írja Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy „az igazság ezzel szemben az, hogy két vezetéken látjuk el az országot: a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna felől és az Adria-vezetéken Horvátország felől. Ezért sem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt ukrán barátai, akik a választásba történő beavatkozás céljából nem indítják újra az olajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó úgy véli, hogy Kapitány István, a Tisza új gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője azért terjeszt „kamukat” energiaügyi témában, mert „azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat. Hogy annak az 1000 forintos benzin lenne a következménye, az a Shell részvénytulajdonosait minden bizonnyal nem aggasztja”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 17. 22:23
Mi a gazdasági racionalitása az orosz nyersanyagokról és energia hordozókról való leválásnak? Semmi. Kapitány és Orbán Anita nem a gazdasági racionalitást képviselik, hanem politikai propagandisták. A diverzifikálás éppen nem a lehetséges beszerzési lehetőségek csökkentését jelenti. A diverzifikálásért sokat tett a kormány ez nem jelenti az orosz gázról és olajról való lemondást. Kapitány és Orbán Anita a diverzifikálás ellen vannak, noha mást mondanak. Ballibsi propagandisták nem szakemberek. A magyar nép ellenségei.
Válasz erre
0
0
Csubszi
•••
2026. február 17. 22:13 Szerkesztve
Barátai, nem barátjai! Szíjártó jól írta, csak le kellett volna másolni! Ez az újmagyar nyelvferdítés kezd az idegeimre menni...
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 17. 22:06
Próbálkoznak, de ez elég durva beavatkozás, ami számukra visszafelé is elsülhet.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. február 17. 22:05
Milyen tajekozott az et!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!