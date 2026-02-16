Most telt be a pohár: Zelenszkij közvetlenül beavatkozott a magyar választásokba – ezt már nem lehet szó nélkül hagyni!

Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe”

– írta a miniszterelnök.

A kormányfő emlékeztetett: a magyar választók egyértelműen kifejezték véleményüket a Voks2025 szavazáson, és világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország vezetőjeként kötelessége érvényt szerezni ennek a népakaratnak – és ezt meg is fogja tenni, „újra meg újra”, függetlenül attól, hogy ez tetszik-e Zelenszkijnek vagy sem.