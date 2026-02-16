Ft
volodimir zelenszkij voks2025 magyarország ukrajna orbán viktor

Most telt be a pohár: Zelenszkij közvetlenül beavatkozott a magyar választásokba – ezt már nem lehet szó nélkül hagyni!

2026. február 16. 07:27

Nyílt támadás érte Magyarországot: Volodimir Zelenszkij a magyar emberek szuverén döntését akarja aláásni.

2026. február 16. 07:27
null

Az elmúlt héten jelentősen felerősödtek az Ukrajnából érkező politikai támadások Magyarország ellen – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő kiemelte:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most már közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.

Orbán Viktor szerint Zelenszkij személyeskedő támadásai – amelyek főként amiatt érték a magyar miniszterelnököt, mert Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását – valójában nem csupán őt, hanem a magyar embereket célozzák. 

Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe”

– írta a miniszterelnök.

A kormányfő emlékeztetett: a magyar választók egyértelműen kifejezték véleményüket a Voks2025 szavazáson, és világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország vezetőjeként kötelessége érvényt szerezni ennek a népakaratnak – és ezt meg is fogja tenni, „újra meg újra”, függetlenül attól, hogy ez tetszik-e Zelenszkijnek vagy sem.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

kobi40
2026. február 16. 08:53
Mit nem beszél az a német, Az istennyila ütné meg! Azt követeli a svábság: Fizessük az adósságát. Ha csináltad, fizesd is ki, Ha a nyelved öltöd is ki, Ha meggebedsz is beléje, Ebugatta himpellére!... Ha pediglen nem fizetünk, Aszondja, hogy jaj minekünk, Háborút küld a magyarra, Országunkat elfoglalja. Foglalod a kurvanyádat, De nem ám a mi hazánkat!... Hadat nekünk ők izennek, Kik egy nyúlra heten mennek. Lassan, német, húzd meg magad, Könnyen emberedre akadsz; Ha el nem férsz a bőrödbe', Majd kihúzunk mi belőle! Itt voltatok csókolózni, Mostan jöttök hadakozni? Jól van hát, jól van, jőjetek, Majd elválik, ki bánja meg. Azt a jó tanácsot adom, Jőjetek nagy falábakon, Hogy hosszúkat léphessetek, Mert megkergetünk bennetek. Fegyverre nem is méltatunk, Mint a kutyát, kibotozunk, Ugy kiverünk, jobban se' kell, Még a pipánk sem alszik el! Pest, 1848. május
vitez-laszlo
2026. február 16. 08:47
A vitaműsorokban az ellenzék oldaláról mást sem hallani csak, hogy "szó sincs ukrajna gyorsított felvételéről!!! Ez hülyeség!!!! Orbán találta ki!!!"....stb....stb Kérdezném akkor ezeket az embereket, hogy ezt zelenszkij NEM TUDJA????? Akkor miért cseszteti Magyarországot, Orbánt??????? HÁT "SZÓ SINCS RÓLA! HÜLYESÉG" szajkozzák a libsikomcsik!... Kérem, hogy szóljanak akkor már ennek a zöld hülyegyerek zselének is, hogy NEM MAGYARORSZÁG MIATT NEM LEHET UNIÓS TAG!!!!!
Majdmegmondom
2026. február 16. 08:40
Erről nem nekünk kellene beszélnünk, hanem az Európai parlamentnek egy elítélő nyilatkozattal és támogatás megvonással. Egyenlőre még mi vagyunk az Unió tagja és nem Ukrajna!
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 16. 08:37 Szerkesztve
Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását – valójában nem csupán őt, hanem a magyar embereket célozzák." Engem ugyan nem, miért melyik féreg vette magára?
