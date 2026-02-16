Most telt be a pohár: Zelenszkij közvetlenül beavatkozott a magyar választásokba – ezt már nem lehet szó nélkül hagyni!

Hoppá: olyan eszközhöz nyúlt Orbán Viktor, amire utoljára négy éve volt példa (FOTÓ)
Váratlan helyen tűnt fel a miniszterelnök.
Nyílt támadás érte Magyarországot: Volodimir Zelenszkij a magyar emberek szuverén döntését akarja aláásni.
Az elmúlt héten jelentősen felerősödtek az Ukrajnából érkező politikai támadások Magyarország ellen – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzésében.
A kormányfő kiemelte:
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most már közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.
Orbán Viktor szerint Zelenszkij személyeskedő támadásai – amelyek főként amiatt érték a magyar miniszterelnököt, mert Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását – valójában nem csupán őt, hanem a magyar embereket célozzák.
Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe”
– írta a miniszterelnök.
A kormányfő emlékeztetett: a magyar választók egyértelműen kifejezték véleményüket a Voks2025 szavazáson, és világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország vezetőjeként kötelessége érvényt szerezni ennek a népakaratnak – és ezt meg is fogja tenni, „újra meg újra”, függetlenül attól, hogy ez tetszik-e Zelenszkijnek vagy sem.
