Hoppá: olyan eszközhöz nyúlt Orbán Viktor, amire utoljára négy éve volt példa (FOTÓ)

A Pest vármegyei Fidelitas idén is megszervezte hagyományos disznóvágását Pátyon. Az esemény pedig nem várt fordulatot vett, mivel Menczer Tamás országgyűlési képviselő mellett megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is, aki még kezébe is vette a munkafolyamatokat.

A kormányfő közösségi oldalára ugyanis kikerült egy fotó, melyen az látható, hogy besegít a fiataloknak, maga perzseli a disznót. A fényképhez kísérőszövegként Orbán azt írta: