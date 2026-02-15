Ft
02. 15.
vasárnap
fidelitas menczer tamás páty fotó disznóvágás miniszterelnök orbán viktor

Hoppá: olyan eszközhöz nyúlt Orbán Viktor, amire utoljára négy éve volt példa (FOTÓ)

2026. február 15. 09:31

Váratlan helyen tűnt fel a miniszterelnök.

null

A Pest vármegyei Fidelitas idén is megszervezte hagyományos disznóvágását Pátyon. Az esemény pedig nem várt fordulatot vett, mivel Menczer Tamás országgyűlési képviselő mellett megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is, aki még kezébe is vette a munkafolyamatokat.

A kormányfő közösségi oldalára ugyanis kikerült egy fotó, melyen az látható, hogy besegít a fiataloknak, maga perzseli a disznót. A fényképhez kísérőszövegként Orbán azt írta:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Végre disznótor. Pátyon indult a nap”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnököt nem először láthattuk böllérszerepben. Négy éve a Csongrád-Csanád vármegyei Öttömösön mutatta meg, hogy e területen is megállja a helyét. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Töki
•••
2026. február 15. 11:35 Szerkesztve
Jójisaz!!! Fasza kis disznóölés.
hernadvolgyi-2
2026. február 15. 10:21
A Tiszás gyerek, miért vesz fel sapkát disznóöléskor? ? Össze ne tévesszék a disznóval!
johannluipigus
2026. február 15. 10:11
Nem egy elveszett gyerek miniszterelnök urunk.
Héja
2026. február 15. 10:01
Rég voltam disznótoron. Egyikre beneveznék.
