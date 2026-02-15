Hoppá: olyan eszközhöz nyúlt Orbán Viktor, amire utoljára négy éve volt példa (FOTÓ)

Orbán Viktor: Viszlát, röfi!
Jó hangulatban telt az öttömösi disznóvágás.
Váratlan helyen tűnt fel a miniszterelnök.
A Pest vármegyei Fidelitas idén is megszervezte hagyományos disznóvágását Pátyon. Az esemény pedig nem várt fordulatot vett, mivel Menczer Tamás országgyűlési képviselő mellett megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is, aki még kezébe is vette a munkafolyamatokat.
A kormányfő közösségi oldalára ugyanis kikerült egy fotó, melyen az látható, hogy besegít a fiataloknak, maga perzseli a disznót. A fényképhez kísérőszövegként Orbán azt írta:
Végre disznótor. Pátyon indult a nap”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A miniszterelnököt nem először láthattuk böllérszerepben. Négy éve a Csongrád-Csanád vármegyei Öttömösön mutatta meg, hogy e területen is megállja a helyét.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala