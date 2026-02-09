Ettől dob egy hátast: ennyit keresett havonta Dávid Dóra a Meta jogtanácsosaként
És ez csak a jéghegy csúcsa, ha a tiszás EP-képviselő anyagi javairól van szó.
Nem baj, Dóra! Édes mindegy, hogy fakockából kirakva, vagy leírva, de 62 nap múlva lehervasztjuk a mosolyt a kegyed arcáról is.
„Van ez a Dávid Dóra nevezetű egykori Facebook (META) jogtanácsos, a globalista hálózatok által ideejtőernyőztetett, ukrán zászlós pólóban feszítő tiszás EP-képviselő. Ő az, aki olyan szinten nézi semmibe a képviselői munkáját és mindazokat, akik megválasztották, hogy faék egyszerűségű posztjai szinte csak arról szólnak, ahogy ő maga különböző élethelyzetekben, számozott fakockákkal a kezében jelzi a Tisza-szektásoknak, hány nap van még hátra a választásokig.
Nekem aztán tényleg mindegy, de ezért az intellektuális nihilért és sekélyességért igazán kár volt a King’s College-ba, meg Cambridge-be járni egyetemre, ezt a szánalmasan gyenge színvonalat ugyanis a leghülyébb kommentelők is csípőből lehozzák.
Talán érzi ezt Dóra képviselő is, aki a hétvége eljövetelével előhúzta kreatív énjét, majd buktát sütött a Facebookon, mégpedig – kapaszkodjon mindenki – NARANCSOSAT! Hogy ez mennyire eredeti, milyen jópofa áthallás, őrület!
Most már értem, miért becézgette Magyar Péter »magyarul sem tudó«, »agyhalott«, »Soros-ügynöknek« a legjobb embereit...
Nem baj, Dóra! Édes mindegy, hogy fakockából kirakva, vagy leírva, de 62 nap múlva lehervasztjuk a mosolyt a kegyed arcáról is. Készüljön! Addig még nyugodtan tekergessék csak az algoritmusokat Peti javára, lájkokból úgysem lesz szavazat, előre szólok! (Akkor majd készülhet a Xanax-os bukta!)”
