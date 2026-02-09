„Van ez a Dávid Dóra nevezetű egykori Facebook (META) jogtanácsos, a globalista hálózatok által ideejtőernyőztetett, ukrán zászlós pólóban feszítő tiszás EP-képviselő. Ő az, aki olyan szinten nézi semmibe a képviselői munkáját és mindazokat, akik megválasztották, hogy faék egyszerűségű posztjai szinte csak arról szólnak, ahogy ő maga különböző élethelyzetekben, számozott fakockákkal a kezében jelzi a Tisza-szektásoknak, hány nap van még hátra a választásokig.

Nekem aztán tényleg mindegy, de ezért az intellektuális nihilért és sekélyességért igazán kár volt a King’s College-ba, meg Cambridge-be járni egyetemre, ezt a szánalmasan gyenge színvonalat ugyanis a leghülyébb kommentelők is csípőből lehozzák.