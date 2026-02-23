Ft
02. 23.
hétfő
csatlakozás Brüsszel uniós csatlakozás Magyarország Albánia Ukrajna uniós Barátság kőolajvezeték Szalay-Bobrovniczky Kristóf Európai Unió

Megint felkavarta az állóvizet Magyarország: kiderült, melyik ország uniós csatlakozását támogatnánk

2026. február 23. 14:15

Nem, még mindig nem Ukrajnáról van szó.

2026. február 23. 14:15
Magyarország kiáll az érdem alapú európai uniós csatlakozás mellett, így Albánia uniós csatlakozása mellett is, és nem támogatja a politikai célú, érdemtelen, ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen Ukrajna csatlakozása lenne – erről a honvédelmi miniszter beszélt hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Pirro Venguval, Albánia védelmi miniszterével.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja azt a politikai nyomásgyakorlást is, amit Ukrajna alkalmaz Magyarországgal szemben

a Barátság kőolajvezeték műszaki okokkal nem magyarázható leállításával és ezen keresztül a magyar választásokba való beavatkozással. Hozzátette: Magyarország az ukrajnai háború ügyében a béke pártján áll, a diplomáciai megoldást, így az amerikai béketörekvéseket támogatja, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben. A miniszter kiemelte: Magyarország számára a Nyugat-Balkán történelmi, gazdasági és migrációs szempontból is meghatározó jelentőségű.

A régió általános stabilitása, biztonsága kiemelt jelentőséggel bír számunkra

– fogalmazott. Hozzátette: ezért Magyarország minden esetben támogatja a nyugat-balkáni államok európai uniós integrációját, és elismerését fejezte ki Albániának az elmúlt években megtett munkához, ami a csatlakozás küszöbére juttatta őket.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

