Megint felkavarta az állóvizet Magyarország: kiderült, melyik ország uniós csatlakozását támogatnánk

Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal
Nem teketóriázott Szijjártó Péter.
Nem, még mindig nem Ukrajnáról van szó.
Magyarország kiáll az érdem alapú európai uniós csatlakozás mellett, így Albánia uniós csatlakozása mellett is, és nem támogatja a politikai célú, érdemtelen, ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen Ukrajna csatlakozása lenne – erről a honvédelmi miniszter beszélt hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Pirro Venguval, Albánia védelmi miniszterével.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja azt a politikai nyomásgyakorlást is, amit Ukrajna alkalmaz Magyarországgal szemben
a Barátság kőolajvezeték műszaki okokkal nem magyarázható leállításával és ezen keresztül a magyar választásokba való beavatkozással. Hozzátette: Magyarország az ukrajnai háború ügyében a béke pártján áll, a diplomáciai megoldást, így az amerikai béketörekvéseket támogatja, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben. A miniszter kiemelte: Magyarország számára a Nyugat-Balkán történelmi, gazdasági és migrációs szempontból is meghatározó jelentőségű.
A régió általános stabilitása, biztonsága kiemelt jelentőséggel bír számunkra
– fogalmazott. Hozzátette: ezért Magyarország minden esetben támogatja a nyugat-balkáni államok európai uniós integrációját, és elismerését fejezte ki Albániának az elmúlt években megtett munkához, ami „a csatlakozás küszöbére juttatta őket”.
(MTI)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP