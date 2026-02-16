Még nincs vége Czeglédy Csaba ügyének: súlyosabb büntetést kér az ügyészség

Súlyosabb büntetést kér az ügyészség Czeglédy Csabára, akit első fokon 7 év fegyházra ítélt a bíróság – írja a Telex. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint viszont „a büntetési célokat jobban szolgáló”, hosszabb tartamú szabadságvesztés lenne indokolt.

Már egy évtizede tart a volt DK-s politikus, szombathelyi képviselő, Czeglédy Csaba és tettestársai elleni büntetőeljárás, ami pénteken fontos állomásához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon ítélethirdetésre hívta össze a költségvetési csalással vádolt politikust, illetve 13 másik vádlott-társát. Az ítélethirdetésen csak Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a bíróságon való jelenlétről – számolt be korábban a Mandiner.