Még nincs vége Czeglédy Csaba ügyének: súlyosabb büntetést kér az ügyészség

Súlyos börtönbüntetést kapott első fokon Czeglédy Csaba
Az ügyészség szerint a bűnszervezet 6,2 milliárd forint kárt okozott az állami költségvetésnek.
Egy évtized után a napokban született meg az elsőfokú ítélet a DK-s képviselő és társai ellen.
Súlyosabb büntetést kér az ügyészség Czeglédy Csabára, akit első fokon 7 év fegyházra ítélt a bíróság – írja a Telex. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint viszont „a büntetési célokat jobban szolgáló”, hosszabb tartamú szabadságvesztés lenne indokolt.
Már egy évtizede tart a volt DK-s politikus, szombathelyi képviselő, Czeglédy Csaba és tettestársai elleni büntetőeljárás, ami pénteken fontos állomásához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon ítélethirdetésre hívta össze a költségvetési csalással vádolt politikust, illetve 13 másik vádlott-társát. Az ítélethirdetésen csak Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a bíróságon való jelenlétről – számolt be korábban a Mandiner.
A Czeglédy-ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult eljárás. A vádirat lényege szerint az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba egy szombathelyi diákmunkával foglalkozó cég (Human Operator Zrt.) vezetőjeként 2011 és 2017 között egy olyan céghálózatot hozott létre, amelynek célja az volt, hogy elkerülje
A munkát papíron több köztes cégen és iskolaszövetkezeten keresztül szervezték, de ezek valójában nem fizették be a szükséges adókat.
A vád szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak.
Czeglédy Csabát bűnösnek nyilvánították költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, illetve társtettesként folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. Ezért
Czeglédy Csabát a bíróság 7 év szabadságvesztésre ítélte, 4 év közügyektől eltiltást és 7 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselése foglalkozástól való eltiltást kapott. A bíróság emellett 400 napi pénzbüntetést rótt ki, egy napot 2500 forintban határozott meg, ami azt jelenti, hogy a vádlottnak egymillió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Ha ezt nem teszi meg, a büntetés fegyházbüntetésre módosul.
A bíróság kimondta, hogy Czeglédi Csaba elsőrendű vádlott feltételes szabadságvesztésre nem bocsátható. Az elsőfokú ítélet nem jogerős. A bíróság továbbá több mint 110 millió forintig vagyonelkobzást rendelt el, továbbá a NAV által már korábban lefoglalt aranyrudakról is le kell mondania Czeglédy Csabának. Ez egy 500 grammos, egy 250 grammos, egy 50 grammos, valamint két darab 100 grammos aranyrudakra vonatkozik.
