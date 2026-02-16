Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
czeglédy csaba bíróság csalás vádlott

Még nincs vége Czeglédy Csaba ügyének: súlyosabb büntetést kér az ügyészség

2026. február 16. 20:43

Egy évtized után a napokban született meg az elsőfokú ítélet a DK-s képviselő és társai ellen.

2026. február 16. 20:43
null

Súlyosabb büntetést kér az ügyészség Czeglédy Csabára, akit első fokon 7 év fegyházra ítélt a bíróság – írja a Telex. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint viszont „a büntetési célokat jobban szolgáló”, hosszabb tartamú szabadságvesztés lenne indokolt.

Már egy évtizede tart a volt DK-s politikus, szombathelyi képviselő, Czeglédy Csaba és tettestársai elleni büntetőeljárás, ami pénteken fontos állomásához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon ítélethirdetésre hívta össze a költségvetési csalással vádolt politikust, illetve 13 másik vádlott-társát. Az ítélethirdetésen csak Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a bíróságon való jelenlétről – számolt be korábban a Mandiner.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Czeglédy-ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult eljárás. A vádirat lényege szerint az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba egy szombathelyi diákmunkával foglalkozó cég (Human Operator Zrt.) vezetőjeként 2011 és 2017 között egy olyan céghálózatot hozott létre, amelynek célja az volt, hogy elkerülje 

  • az áfa, 
  • a személyi jövedelemadó 
  • és más járulékok befizetését. 

A munkát papíron több köztes cégen és iskolaszövetkezeten keresztül szervezték, de ezek valójában nem fizették be a szükséges adókat. 

A vád szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak. 

Czeglédy Csabát bűnösnek nyilvánították költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, illetve társtettesként folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. Ezért 

Czeglédy Csabát a bíróság 7 év szabadságvesztésre ítélte, 4 év közügyektől eltiltást és 7 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselése foglalkozástól való eltiltást kapott. A bíróság emellett 400 napi pénzbüntetést rótt ki, egy napot 2500 forintban határozott meg, ami azt jelenti, hogy a vádlottnak egymillió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Ha ezt nem teszi meg, a büntetés fegyházbüntetésre módosul.

A bíróság kimondta, hogy Czeglédi Csaba elsőrendű vádlott feltételes szabadságvesztésre nem bocsátható. Az elsőfokú ítélet nem jogerős. A bíróság továbbá több mint 110 millió forintig vagyonelkobzást rendelt el, továbbá a NAV által már korábban lefoglalt aranyrudakról is le kell mondania Czeglédy Csabának. Ez egy 500 grammos, egy 250 grammos, egy 50 grammos, valamint két darab 100 grammos aranyrudakra vonatkozik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!