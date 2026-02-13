Ft
czeglédy csaba súlyos börtönbüntetés börtönbüntetés

Súlyos börtönbüntetést kapott első fokon Czeglédy Csaba

2026. február 13. 11:49

Első fokon 7 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Czeglédy Csaba szombathelyi független önkormányzati képviselőt.

2026. február 13. 11:49
null

Már egy évtizede tart a volt DK-s politikus, szombathelyi képviselő, Czeglédy Csaba és tettestársai elleni büntetőeljárás, ami pénteken fontos állomásához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon ítélethirdetésre hívta össze a költségvetési csalással vádolt politikust, illetve 13 másik vádlott-társát. Az ítélethirdetésen csak Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a bíróságon való jelenlétről – írta a baon.hu. 

A Czeglédy Csaba-per: az ügy részletei

A Czeglédy-ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult eljárás. A vádirat lényege szerint az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba egy szombathelyi diákmunkával foglalkozó cég (Human Operator Zrt.) vezetőjeként 2011 és 2017 között egy olyan céghálózatot hozott létre, amelynek célja az volt, hogy 

elkerülje az áfa, a személyi jövedelemadó és más járulékok befizetését. A munkát papíron több köztes cégen és iskolaszövetkezeten keresztül szervezték, de ezek valójában nem fizették be a szükséges adókat. A vád szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak. 

A rendszert a cég vezetője irányította, strómanokon keresztül.

Eleinte 21 vádlott volt, van, aki már börtönben van

Az iskolaszövetkezeteknél történt adócsalás ügye a Szegedi Törvényszéken kezdődött, ám elfogultsági hivatkozások miatt az átkerült Kecskemétre. Az ügynek eleinte 21 vádlottja volt. A bűnszervezet működtető 21 személy 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság keretében működött közre a csalásban.

A Szegedi Törvényszék korábban előkészítő ülés keretein belük 7 vádlott esetében már ítéletet hozott, mely ítéletek kihirdetésük napján jogerőre emelkedtek. A vádlottak közül többen már börtönben vannak – volt, aki vádalkut kötött –, és most a többi 14 vádlott esetében is megszületett az elsőfokú ítélet.

Czeglédy Csaba fegyházbüntetést kapott és komoly vagyonelkobzást hirdettek ellene

Czeglédy Csabát bűnösnek nyilvánították költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, illetve társtettesként folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. Ezért dr. Czeglédy Csabát a bíróság

  • 7 év szabadságvesztésre ítélte (melynek végrehajtási fokozata fegyház),
  • 4 év közügyektől eltiltást,
  • és 7 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselése foglalkozástól való eltiltást kapott.

A bíróság emellett 400 napi pénzbüntetést rótt ki, egy napot 2500 forintban határozott meg, ami azt jelenti, hogy a vádlottnak egymillió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Ha ezt nem teszi meg, a büntetés fegyházbüntetésre módosul.

A bíróság kimondta, hogy Czeglédi Csaba elsőrendű vádlott feltételes szabadságvesztésre nem bocsátható. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.

A bíróság továbbá több mint 110 millió forintig vagyonelkobzást rendelt el, továbbá a NAV által már korábban lefoglalt aranyrudakról is le kell mondania Czeglédy Csabának. Ez egy 500 grammos, egy 250 grammos, egy 50 grammos, valamint két darab 100 grammos aranyrudakra vonatkozik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

