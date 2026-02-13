Súlyos börtönbüntetést kapott első fokon Czeglédy Csaba

Czeglédy Csabát bűnösnek nyilvánították költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, illetve társtettesként folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. Ezért dr. Czeglédy Csabát a bíróság
- 7 év szabadságvesztésre ítélte (melynek végrehajtási fokozata fegyház),
- 4 év közügyektől eltiltást,
- és 7 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselése foglalkozástól való eltiltást kapott.
A bíróság emellett 400 napi pénzbüntetést rótt ki, egy napot 2500 forintban határozott meg, ami azt jelenti, hogy a vádlottnak egymillió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Ha ezt nem teszi meg, a büntetés fegyházbüntetésre módosul.
A bíróság kimondta, hogy Czeglédi Csaba elsőrendű vádlott feltételes szabadságvesztésre nem bocsátható. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.
A bíróság továbbá több mint 110 millió forintig vagyonelkobzást rendelt el, továbbá a NAV által már korábban lefoglalt aranyrudakról is le kell mondania Czeglédy Csabának. Ez egy 500 grammos, egy 250 grammos, egy 50 grammos, valamint két darab 100 grammos aranyrudakra vonatkozik.