Elmaradt ítéletek a kézilabda-Eb-n, brüsszeli nyomás az energiapolitikában és uniós milliárdok az elnyomás kutatására a magyar egyetemeken

Kedden a sport, az energiapolitika és az uniós támogatások kérdése egyszerre hozta reflektorfénybe Magyarországot. A férfi kézilabda Európa-bajnokságon elszenvedett játékvezetői hibák, az orosz gázimport körüli brüsszeli vita, valamint egy „érdekes” uniós kutatási támogatás is a legolvasottabb hírek közé került.

Súlyos játékvezetői hibák dönthettek Magyarország ellen

A szakértők szerint mérkőzést befolyásoló játékvezetői hibák sújtották a magyar férfi kézilabda-válogatottat a hétvégén zárult Európa-bajnokságon. Az M4 Sport műsorában Bonifert Ferenc és Rosta István is arról beszélt, hogy az Izland elleni találkozón szabálytalan játékmegszakítás történt, ami alapján akár óvásnak is helye lehetett volna, míg a svédek ellen a hajrában maradt el egy jogos hétméteres. Bonifert Ferenc ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: