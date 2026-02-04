Elmaradt ítéletek a kézilabda-Eb-n, brüsszeli nyomás az energiapolitikában és uniós milliárdok az elnyomás kutatására a magyar egyetemeken

Bebizonyosodott: hibáztak a német játékvezetők a svédek ellen – óvhatott volna a magyar válogatott
Több súlyos játékvezetői tévedés is történt a mieink ellen. Fókuszban a hétvégén zárult férfi kézilabda Európa-bajnokság.
Kedden több, egymástól eltérő területen is komoly visszhangot kiváltó ügy került az olvasók figyelmének középpontjába. A sportban, az uniós energiapolitikában és a brüsszeli támogatások körül is olyan döntések és nyilatkozatok születtek, amelyek közvetlenül érintik Magyarországot – ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei.
Kedden a sport, az energiapolitika és az uniós támogatások kérdése egyszerre hozta reflektorfénybe Magyarországot. A férfi kézilabda Európa-bajnokságon elszenvedett játékvezetői hibák, az orosz gázimport körüli brüsszeli vita, valamint egy „érdekes” uniós kutatási támogatás is a legolvasottabb hírek közé került.
A szakértők szerint mérkőzést befolyásoló játékvezetői hibák sújtották a magyar férfi kézilabda-válogatottat a hétvégén zárult Európa-bajnokságon. Az M4 Sport műsorában Bonifert Ferenc és Rosta István is arról beszélt, hogy az Izland elleni találkozón szabálytalan játékmegszakítás történt, ami alapján akár óvásnak is helye lehetett volna, míg a svédek ellen a hajrában maradt el egy jogos hétméteres. Bonifert Ferenc ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
Bár az izlandiak folytatták a játékot, abban az időpontban nem náluk volt a labda, így a magyaroknak kellett volna következniük.
Ezt is ajánljuk a témában
Több súlyos játékvezetői tévedés is történt a mieink ellen. Fókuszban a hétvégén zárult férfi kézilabda Európa-bajnokság.
Komoly feszültséget váltott ki az Európai Unió energiaügyi biztosának kijelentése is. Dan Jörgensen szerint Magyarországnak akkor is alkalmazkodnia kell az orosz gázimport tilalmához, ha jogi úton támadja meg a döntést. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
Ha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek.
A külügyminiszter bejelentette, hogy a kormány az Európai Bírósághoz fordul.
Ezt is ajánljuk a témában
Csak legyint az Európai Bíróság lehetséges döntésére.
Szintén nagy figyelmet kapott, hogy jelentős uniós támogatást nyert egy, az „autokratizálódási folyamatokat” vizsgáló kutatási projekt az ELTE-n. A Horizon Europe program keretében összesen 3,5 millió eurós költségvetésből valósulhat meg a RADAR projekt, amelyben 17 intézet vesz részt tíz országból. Mikecz Dániel bejelentése szerint
45 benyújtott pályázat közül választották ki a projektüket.
Ezt is ajánljuk a témában
A Republikon Intézet korábbi kutatója jelentős EU-támogatást kapott, hogy tanulmányozza az „autokráciát”.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP