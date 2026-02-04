Ft
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyarország uniós támogatás kézilabda energiapolitika

Elmaradt ítéletek a kézilabda-Eb-n, brüsszeli nyomás az energiapolitikában és uniós milliárdok az elnyomás kutatására a magyar egyetemeken

2026. február 04. 05:57

Kedden több, egymástól eltérő területen is komoly visszhangot kiváltó ügy került az olvasók figyelmének középpontjába. A sportban, az uniós energiapolitikában és a brüsszeli támogatások körül is olyan döntések és nyilatkozatok születtek, amelyek közvetlenül érintik Magyarországot – ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei.

2026. február 04. 05:57
null

Kedden a sport, az energiapolitika és az uniós támogatások kérdése egyszerre hozta reflektorfénybe Magyarországot. A férfi kézilabda Európa-bajnokságon elszenvedett játékvezetői hibák, az orosz gázimport körüli brüsszeli vita, valamint egy „érdekes” uniós kutatási támogatás is a legolvasottabb hírek közé került. 

Súlyos játékvezetői hibák dönthettek Magyarország ellen

A szakértők szerint mérkőzést befolyásoló játékvezetői hibák sújtották a magyar férfi kézilabda-válogatottat a hétvégén zárult Európa-bajnokságon. Az M4 Sport műsorában Bonifert Ferenc és Rosta István is arról beszélt, hogy az Izland elleni találkozón szabálytalan játékmegszakítás történt, ami alapján akár óvásnak is helye lehetett volna, míg a svédek ellen a hajrában maradt el egy jogos hétméteres. Bonifert Ferenc ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Bár az izlandiak folytatták a játékot, abban az időpontban nem náluk volt a labda, így a magyaroknak kellett volna következniük.

Energiafronton ütközik Budapest és Brüsszel

Komoly feszültséget váltott ki az Európai Unió energiaügyi biztosának kijelentése is. Dan Jörgensen szerint Magyarországnak akkor is alkalmazkodnia kell az orosz gázimport tilalmához, ha jogi úton támadja meg a döntést. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Ha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek.

A külügyminiszter bejelentette, hogy a kormány az Európai Bírósághoz fordul.

Uniós milliárdok érkeznek az itthoni „elnyomás” kutatására

Szintén nagy figyelmet kapott, hogy jelentős uniós támogatást nyert egy, az „autokratizálódási folyamatokat” vizsgáló kutatási projekt az ELTE-n. A Horizon Europe program keretében összesen 3,5 millió eurós költségvetésből valósulhat meg a RADAR projekt, amelyben 17 intézet vesz részt tíz országból. Mikecz Dániel bejelentése szerint

45 benyújtott pályázat közül választották ki a projektüket.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

