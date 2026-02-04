Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt mandiner magyar péter Magyar Péter hazugságai

Magyar Péter az országjárásáról sem mondott igazat! (VIDEÓ)

2026. február 04. 07:02

A Tisza Párt elnöke 2024 nyarán azt mondta, hogy az országjárás nem lesz a feladata. Magyar Péter azóta pontosan az ellenkezőjét csinálja. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 9. rész.

2026. február 04. 07:02
null
Kovács András
Kovács András

„Senki nem gondolhatja azt, hogy a következő két évben nekem az országjárás a feladatom” – mindezt Magyar Péter mondta még 2024. június 18-án, amikor átvette az uniós mandátumát.

Magyar
Magyar Péter 2024. júniusában azt állította, hogy nem az országot fogja járni

Magyar Péter ebben is hazudott 

Ezzel szemben a források szerint Magyar Péter több országjárást/kampánykört szervezett Magyarországon belül, és ezekből az egyik legfrissebb volt a 2025. novemberben indult “Út a győzelembe!” kampánykörút, ami az eddigi ötödik ilyen körútja volt a politikai kampány során.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Egyik leghosszabb országjárása 2025. július 15. – 2025. október 23. között tartott.

A Tisza Párt elnöke legalább 128–158 településen járt és tartott beszédet vagy találkozót a választókkal.

  • 2025. novemberétől indult az „Út a győzelembe!” országjárás. 
  • Ezt Magyar Péter saját bevallása szerint az eddigi leghosszabbnak és legfontosabbnak nevezett – ez a sorozat célja, hogy 2026 tavaszáig minden településre eljussanak.

 Egyelőre ez az országjárás december vége óta nem folytatódott.

 Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2026. február 04. 09:19
#hazugszar
Válasz erre
1
0
voligo
•••
2026. február 04. 09:17 Szerkesztve
Szóltam előre, ugye, miniszterelnök úr. Hogy ebbe fognak belebukni. A válasz az volt rá, hogy csak így lehet. Elfogadtam, hogy csak ezt ismerik. De ennek most itt a vége. Lehet másképp is, amit nem ismernek. Még lesz egy ciklusuk. Amiben elérhet a csúcsra és biztonságba helyezheti ezt az országot azutánra, amikor már nem lesz. Ezt senki nem tudja megtenni, csak Ön. Azzal, hogy kilépteti ezt az országot az Európai Unióból és egy más pályára helyezi. Ez egy kemény menet lesz. Mert előtte a magyar lakosságnak meg kell mutatni, hogy az miért és hogyan lehetne számunkra jó azzal a veszteséggel szemben, hogy maradnánk. Ezt előtte nagyon meg kell alapozni gazdaságilag. És a lakosság tájékoztatására is jól fel kell építeni. Ez alighanem a legnagyobb kihívás lesz az életében. De a pályafutásának a csúcsa. Ami az utolsó küldetése és feladata ennek az országnak az érdekében, és amiért a leginkább emlékezni fognak Önre. Amivel megmentette ezt az országot. Aztán fizetni fognak.
Válasz erre
0
2
voligo
2026. február 04. 09:11
Ki fogják léptetni ezt az országot az Európai Unióból. És nem érdekel, hogy a miniszterelnök személyes ambíciói ahhoz kötik és azért nem tud attól elszakadni. Muszáj lesz neki. Mert az ország létét nem lehet kockára tenni. Az Európai Unióban a teljes felszámolásunk várna ránk és talán egy Oroszország elleni háború is, amiben elpusztulnánk. Megint. Ki kell lépnünk és ezt az elkövetkező négy évben meg is fogják valósítani. Ez lesz a dolguk. És ez fogja biztonságba helyezni az országot Brüsszel öngyilkos szorításából is, és abból, hogy a hazaáruló ellenzék bármikor is hatalmat szerezhessen ezen ország fölött. Ők Brüsszel nélkül el lesznek vágva a gyökerüktől és megsemmisülnek, amivel elhárul ez a veszély az országról. Ezen a választáson pedig megsemmisül az egész eddigi baloldali ellenzék. Ennek a választásnak most ez lesz a célja.
Válasz erre
0
2
voligo
•••
2026. február 04. 09:02 Szerkesztve
Az utolsó ciklusuk lesz a legkevésbé kellemes. De egyben a leghasznosabb is az ország számára.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!