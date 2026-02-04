Magyar Péter az országjárásáról sem mondott igazat! (VIDEÓ)

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
A Tisza Párt elnöke 2024 nyarán azt mondta, hogy az országjárás nem lesz a feladata. Magyar Péter azóta pontosan az ellenkezőjét csinálja. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 9. rész.
„Senki nem gondolhatja azt, hogy a következő két évben nekem az országjárás a feladatom” – mindezt Magyar Péter mondta még 2024. június 18-án, amikor átvette az uniós mandátumát.
Ezzel szemben a források szerint Magyar Péter több országjárást/kampánykört szervezett Magyarországon belül, és ezekből az egyik legfrissebb volt a 2025. novemberben indult “Út a győzelembe!” kampánykörút, ami az eddigi ötödik ilyen körútja volt a politikai kampány során.
Egyik leghosszabb országjárása 2025. július 15. – 2025. október 23. között tartott.
A Tisza Párt elnöke legalább 128–158 településen járt és tartott beszédet vagy találkozót a választókkal.
Egyelőre ez az országjárás december vége óta nem folytatódott.
