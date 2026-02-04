Magyar Péter az országjárásáról sem mondott igazat! (VIDEÓ)

„Senki nem gondolhatja azt, hogy a következő két évben nekem az országjárás a feladatom” – mindezt Magyar Péter mondta még 2024. június 18-án, amikor átvette az uniós mandátumát.

Magyar Péter 2024. júniusában azt állította, hogy nem az országot fogja járni

Magyar Péter ebben is hazudott

Ezzel szemben a források szerint Magyar Péter több országjárást/kampánykört szervezett Magyarországon belül, és ezekből az egyik legfrissebb volt a 2025. novemberben indult “Út a győzelembe!” kampánykörút, ami az eddigi ötödik ilyen körútja volt a politikai kampány során.