Magyar Péter 2024-ben Budapestnek is hazudott (VIDEÓ)

„Csak úgy tudunk felelősséget vállalni a munkánkért, ha kapunk valamilyen felhatalmazást, hogy beleszóljunk a döntésekbe” – minderről Magyar Péter 2024. szeptember 23-án beszélt, amikor bejelentette azon személyek nevét, akik beülnek a Fővárosi Közgyűlésbe.

Magyar PÉter Budapest ügyében is hazudott

Magyarék semmilyen felelősséget nem vállalnak

Azóta Karácsony Gergely többször is felszólította, kérlelte a Tisza Pártot, hogy vegyenek részt a város vezetésében, de ezt mindig elutasították. Állítólag 2024-ben Magyar titkos tárgyalást folytatott Kovács Gergellyel, a Kutyapárt társelnökével illetve Vitézy Dáviddal, és egy Fidesz illetve DK-mentes koalícióról egyeztettek. Ebből azóta sem lett semmi.