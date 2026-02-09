Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi közgyűlés magyar péter Magyar Péter hazugságai karácsony gergely

Magyar Péter 2024-ben Budapestnek is hazudott (VIDEÓ)

2026. február 09. 07:02

A Tisza Párt vezetője 2024-ben még arról beszélt, Budapesten készek felelősséget vállalni, ha kapnak valamilyen felhatalmazást. Magyarék azóta minden felkérést elutasítottak, és nem vállalnak felelősséget. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 14. rész.

2026. február 09. 07:02
null
Kovács András
Kovács András

„Csak úgy tudunk felelősséget vállalni a munkánkért, ha kapunk valamilyen felhatalmazást, hogy beleszóljunk a döntésekbe” – minderről Magyar Péter 2024. szeptember 23-án beszélt, amikor bejelentette azon személyek nevét, akik beülnek a Fővárosi Közgyűlésbe. 

Magyar
Magyar PÉter Budapest ügyében is hazudott

Magyarék semmilyen felelősséget nem vállalnak

Azóta Karácsony Gergely többször is felszólította, kérlelte a Tisza Pártot, hogy vegyenek részt a város vezetésében, de ezt mindig elutasították. Állítólag 2024-ben Magyar titkos tárgyalást folytatott Kovács Gergellyel, a Kutyapárt társelnökével illetve Vitézy Dáviddal, és egy Fidesz illetve DK-mentes koalícióról egyeztettek. Ebből azóta sem lett semmi. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Tehát a Tisza semmilyen felelősséget nem vállal Budapesten vezetésében, pedig 10 képviselőjük pont a mérleg nyelve a közgyűlésben. 

Ezt a felelősségeltolást Karácsony Gergely és más baloldali politikus is szóvá tette már a Tiszának. 

Nyitókép: Kisenedek Attila/AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. február 09. 07:55
A Népszava azt írta, hogy Karácsony szerint a Tisza kormány építene szociális lakásokat Rákosrendezőn! Itt valami nem stimmel........ A Tisza oligarchás támogatói nagy bulit sejthetnek......
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 09. 07:34
Saját fideszes forrását is felnyomta az origós Kovács András, hátha megússza, hogy elítélik Rágalmazás miatt jogerősen elítélte és megrovásban részesítette a bíróság Kovács Andrást, az Origo munkatársát.Az ítélet kimondta, hogy Kovács a szakmai alapvetéseket nem betartva, szándékosan közölt olyan hamisnak bizonyult tényállításokat Czeglédy Csabáról, amelyek alkalmasak voltak a becsület csorbítására Az utolsó szó jogán Kovács felfedte a bíróság előtt fideszes forrását, Fiák Istvánt is, így most már ellene is rágalmazás miatt zajlik eljárás. 444.hu/2022/10/17/sajat-fideszes-forrasat-is-felnyomta-az-origos-kovacs-andras-hatha-megussza-hogy-elitelik
Válasz erre
2
0
rasputin
•••
2026. február 09. 07:34 Szerkesztve
Válasz erre
0
0
Héja
2026. február 09. 07:16
Nem az a kérdés,mikor hazudott M.Péter, hanem az, hogy mikor nem.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!