Magyar Péter 2024-ben Budapestnek is hazudott (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
A Tisza Párt vezetője 2024-ben még arról beszélt, Budapesten készek felelősséget vállalni, ha kapnak valamilyen felhatalmazást. Magyarék azóta minden felkérést elutasítottak, és nem vállalnak felelősséget. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 14. rész.
„Csak úgy tudunk felelősséget vállalni a munkánkért, ha kapunk valamilyen felhatalmazást, hogy beleszóljunk a döntésekbe” – minderről Magyar Péter 2024. szeptember 23-án beszélt, amikor bejelentette azon személyek nevét, akik beülnek a Fővárosi Közgyűlésbe.
Azóta Karácsony Gergely többször is felszólította, kérlelte a Tisza Pártot, hogy vegyenek részt a város vezetésében, de ezt mindig elutasították. Állítólag 2024-ben Magyar titkos tárgyalást folytatott Kovács Gergellyel, a Kutyapárt társelnökével illetve Vitézy Dáviddal, és egy Fidesz illetve DK-mentes koalícióról egyeztettek. Ebből azóta sem lett semmi.
Tehát a Tisza semmilyen felelősséget nem vállal Budapesten vezetésében, pedig 10 képviselőjük pont a mérleg nyelve a közgyűlésben.
Ezt a felelősségeltolást Karácsony Gergely és más baloldali politikus is szóvá tette már a Tiszának.
Nyitókép: Kisenedek Attila/AFP