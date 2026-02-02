Leszedette az uniós zászlókat az agrártudományi egyetem rektora a brüsszeli diszkrimináció miatt

A január 30-ai diplomaosztón a MATE rektora arról beszélt, hogy a magyar egyetemekkel szembeni diszkrimináció határozott reakciót kíván. Értékelése szerint jogellenes a magyar hallgatók és kutatók kizárása az Erasmus+ és a Horizon programokból, miközben a Bizottság nem a megoldást keresi, hanem kifogásokat sorol és halogat – írta meg a hírtv.hu.

A háttérben a 2022 végi brüsszeli döntés áll, amely a beszámoló szerint egyszerre érintette a magyar felsőoktatási intézményeket, az egyetemisták nemzetközi mobilitását és a kutatói pályázati lehetőségeket.