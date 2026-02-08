Ft
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarországon évértékelő miniszterelnök orbán viktor

Közeleg az év legfontosabb politikai beszéde: Orbán Viktor évértékelője új irányt szabhat a politikának

2026. február 08. 08:11

Hagyományosan februárban értékeli az évet a miniszterelnök, az idei beszéd azonban a közelgő választások miatt különös politikai súlyt kap.

2026. február 08. 08:11
null

Orbán Viktor február 14-én tartja meg idei évértékelő beszédét, amellyel hivatalosan is elindítja a politikai kampányidőszakot. A miniszterelnök évértékelője immár hagyományos februári esemény, amely minden évben kiemelt figyelmet kap a hazai közéletben. 

Az idei beszéd iránt különösen nagy az érdeklődés, hiszen két hónapon belül országgyűlési választásokra kerül sor, így a kormányfő várhatóan a következő időszak politikai irányvonalát is felvázolja.

Orbán Viktor évértékelői sajátos műfajt képviselnek a magyar politikában: 

a miniszterelnök nem csupán az elmúlt esztendőt elemzi, hanem tágabb stratégiai perspektívában beszél Magyarország helyzetéről. 

Beszédei gyakran a tusványosi nyári szabadegyetemen elhangzott helyzetértékelésekhez hasonlóan átfogó képet adnak a geopolitikai, gazdasági és társadalmi kihívásokról, miközben a kormány előtt álló feladatokat és célokat is kijelölik.

A tavalyi évértékelőben a kormányfő hangsúlyosan foglalkozott az orosz–ukrán háborúval, Ukrajna esetleges EU-tagságával, valamint a migráció kérdésével. 

Beszédében világossá tette, hogy Magyarország ellenében Ukrajna nem válhat az Európai Unió tagjává, és határozottan elutasította a brüsszeli migrációs paktumot is. Emellett szóba került a magyar nyugdíjrendszer és a rezsicsökkentés ügye: Orbán Viktor jelezte, hogy a kormány nem hajlandó engedni az ezek átalakítására irányuló uniós nyomásnak.

A miniszterelnök 1999-ben tartotta első évértékelő beszédét, ezzel új politikai hagyományt teremtve Magyarországon. 

Azóta az esemény a hazai politikai naptár egyik meghatározó pontjává vált, amelyet a Polgári Magyarországért Alapítvány szervez. Bár kezdetben ellenzéki kritikák érték az évértékelők műfaját, az elmúlt években több politikai szereplő is átvette ezt a formátumot. 

Orbán Viktor beszédei azonban továbbra is a stratégiai iránykijelölés és a hosszabb távú politikai vízió bemutatásának fontos fórumai maradtak.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

