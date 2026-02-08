Közeleg az év legfontosabb politikai beszéde: Orbán Viktor évértékelője új irányt szabhat a politikának

Beszédei gyakran a tusványosi nyári szabadegyetemen elhangzott helyzetértékelésekhez hasonlóan átfogó képet adnak a geopolitikai, gazdasági és társadalmi kihívásokról, miközben a kormány előtt álló feladatokat és célokat is kijelölik.

A tavalyi évértékelőben a kormányfő hangsúlyosan foglalkozott az orosz–ukrán háborúval, Ukrajna esetleges EU-tagságával, valamint a migráció kérdésével.

Beszédében világossá tette, hogy Magyarország ellenében Ukrajna nem válhat az Európai Unió tagjává, és határozottan elutasította a brüsszeli migrációs paktumot is. Emellett szóba került a magyar nyugdíjrendszer és a rezsicsökkentés ügye: Orbán Viktor jelezte, hogy a kormány nem hajlandó engedni az ezek átalakítására irányuló uniós nyomásnak.

A miniszterelnök 1999-ben tartotta első évértékelő beszédét, ezzel új politikai hagyományt teremtve Magyarországon.

Azóta az esemény a hazai politikai naptár egyik meghatározó pontjává vált, amelyet a Polgári Magyarországért Alapítvány szervez. Bár kezdetben ellenzéki kritikák érték az évértékelők műfaját, az elmúlt években több politikai szereplő is átvette ezt a formátumot.