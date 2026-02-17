„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Eltelne néhány órányi feszült várakozás, de Péter nem bírna a benne munkáló bűntudattal, és már intézné is beszédét a Facebookon, az algoritmus szerint fél nap alatt hatszázmillió megtekintéssel.
Péternek elég volt a kakas kukorékolását meghallania, hogy bűntudata feltámadjon, és a lelkiismeret-vizsgálat nyomán elszégyellje magát.
Péternek elegendő volt egy üres ágyról készült fekete-fehér kép, hogy erőteljes magyarázkodásba fogjon, és a széttúrt paplan láttán rögtön bevalljon egy rendezetlen, véleményesen józan kalandot a budapesti éjszakában,
egy tapasztalatlan kamaszfiú kontrollálatlan vágyaiból hirtelen születő szexuális aktust, némi bizonytalan eredetű, de vélhetően kábítószerként azonosítható (ám messziről elkerült!!) fehér porokat, illetve néhány szem- és fültanút, akik e kevéssé magasztos liezonnak a részesei voltak.
Képzeljük el, mi lenne, ha híre menne, hogy valaki talált egy MP monogramos irattárcát, amiben érdekes dolgok vannak.
– Ezt a tárcát én hagytam el, de még valószínűbb, hogy kilopták a zsebemből, talán akkor, amikor meggondolatlanul túl közel engedtem magamhoz egy propagandistát, és barátaim nem lökték még időben az árokba, amint az ildomos volna.
Igen, könnyen lehet, hogy a tárca tartalmazza azt a pár tízmillió forintot, amit az Opus-részvényeken kerestem, de sose titkoltam, hogy van érzékem a tőzsdéhez,
és ugyan ki nem szokott részvényeket adni-venni, ha némi bennfentes információhoz jut?
Ha a pendrive is a tárcában maradt, akkor azon nyilván manipulatív felvételek vannak arról, ahogyan Manfred Weber azt mondja nekem, hogy garantálja a mentelmi jogomat, amíg én is garantálom győzelmünk esetén Ukrajna gyorsított uniós felvételét. Ugyancsak elképzelhető, hogy a szeretőimmel és barátnőimmel készített bizalmas beszélgetések hangfájljaira bukkannak, amikben
képviselőinket, szimpatizánsainkat és szavazóinkat büdös szájú agyhalott primitív zombiknak neveztem. De tegyük a szívünkre a kezünket, ki ne gondolkodna így embertásairól és támogatóiról?
Az egyik cipzáras oldalzsebben bizonyára rátaláltak Zelenszkij közvetlen telefonszámára, valamint a Tisza applikációt letöltők személyes adataira, vagyoni helyzetére és szexuális orientációjára. Figyelmeztetek mindenkit, hogy ezek nyilvánosságra hozása bűncselekmény, hát úgy kezeljék a csalárd módon birtokukba került dokumentumokat.
Előre szólok – ha valaki esetleg ezzel akarna megrágalmazni –, hogy a bankkártyák között megbújó, korlátlan tankolásra jogosító Shell-kártya semmilyen összefüggésben nincs a pártomhoz közelálló személyekkel.
Az a lista, ami a képviselőjelöltséget elnyerők nevét tartalmazza, természetesen már az előválasztás után készült, hiába tűnik úgy a dátumból, hogy előtte. Fel fogunk mindenkit jelenteni, aki messzemenő következtetést vonna le a keltezés alapján.
Az adókulcsokra vonatkozó számítások, amelyekben a mentességek eltörléséről esik szó, épp úgy munkaanyag, mint a tizenharmadik havi nyugdíj megszüntetéséről való elmélkedés, hiszen lefekvés előtt mások is fantáziálgatnak efféléről, anélkül, hogy komolyan gondolnák. Ebbe a kategóriába kell sorolni a hadkiegészítési parancsnokságok felállításáról írottakat, ez véletlenül került a tárcába,
igazából Romulusztól keveredett valahogy hozzám egy, a Tiberisen átmulatott itáliai éjszakán.
Ha megtalálták azt a levelet, amiben Mészáros Lőrincnek könyörgök valami jól fizető, de kevéssé munkás állásért, kiörvendezhetik magukat rajta, de csak azok, akiknek a tárcájában nincs ilyen.
És végül a két kicsi, porcukros tasak. A teához adták a párizsi Ritz Szálló bárjában, lehet, hogy más van benne,
nem tudom, nem bontottam ki. Ha porcukrot látok, mindig nagy ívben elkerülöm, mert hizlal,
és vigyáznom kell az alakomra, mert már ketyeg a biológiai órám, és csak révbe kellene érnem, mint más szolid családapáknak.
Sokat gondolkodtam azon, vajon kinek az érdeke, hogy ez nyilvánosságra került. Vagy a népnyúzó kormányé, amely tovább akarja nyúzni a népet, és tudja, hogy csak én akadályozhatom meg a nyúzásban, vagy azoknak a féltékeny, tehetségtelen, rossz leheletű szövetségeseimnek, akik úgy hiszik, mással nagyobb esélyük van a győzelemre.
Ezek talán Orbán Anitát akarják felépíteni, mert mostanra belátták, hogy a választást csak Orbán nyerheti, és így ez az egyetlen esélyük.
(...)
Na tessék, most derült ki, hogy egy szabadságát töltő amerikai katonai rendész veszítette el a tárcát, az MP pedig a Military Police rövidítése. Én is jobban tenném, ha gondolkoznék egy kicsit, mielőtt beszélni kezdek…
***
