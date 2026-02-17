Képzeljük el, mi lenne, ha híre menne, hogy valaki talált egy MP monogramos irattárcát – amiben érdekes dolgok vannak

– Ezt a tárcát én hagytam el, de még valószínűbb, hogy kilopták a zsebemből, talán akkor, amikor meggondolatlanul túl közel engedtem magamhoz egy propagandistát, és barátaim nem lökték még időben az árokba, amint az ildomos volna.

Igen, könnyen lehet, hogy a tárca tartalmazza azt a pár tízmillió forintot, amit az Opus-részvényeken kerestem, de sose titkoltam, hogy van érzékem a tőzsdéhez,

és ugyan ki nem szokott részvényeket adni-venni, ha némi bennfentes információhoz jut?

Ha a pendrive is a tárcában maradt, akkor azon nyilván manipulatív felvételek vannak arról, ahogyan Manfred Weber azt mondja nekem, hogy garantálja a mentelmi jogomat, amíg én is garantálom győzelmünk esetén Ukrajna gyorsított uniós felvételét. Ugyancsak elképzelhető, hogy a szeretőimmel és barátnőimmel készített bizalmas beszélgetések hangfájljaira bukkannak, amikben