02. 17.
kedd
Képzeljük el, mi lenne, ha híre menne, hogy valaki talált egy MP monogramos irattárcát – amiben érdekes dolgok vannak

2026. február 17. 05:30

Eltelne néhány órányi feszült várakozás, de Péter nem bírna a benne munkáló bűntudattal, és már intézné is beszédét a Facebookon, az algoritmus szerint fél nap alatt hatszázmillió megtekintéssel.

2026. február 17. 05:30
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Péternek elég volt a kakas kukorékolását meghallania, hogy bűntudata feltámadjon, és a lelkiismeret-vizsgálat nyomán elszégyellje magát.

Péternek elegendő volt egy üres ágyról készült fekete-fehér kép, hogy erőteljes magyarázkodásba fogjon, és a széttúrt paplan láttán rögtön bevalljon egy rendezetlen, véleményesen józan kalandot a budapesti éjszakában,

egy tapasztalatlan kamaszfiú kontrollálatlan vágyaiból hirtelen születő szexuális aktust, némi bizonytalan eredetű, de vélhetően kábítószerként azonosítható (ám messziről elkerült!!) fehér porokat, illetve néhány szem- és fültanút, akik e kevéssé magasztos liezonnak a részesei voltak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Képzeljük el, mi lenne, ha híre menne, hogy valaki talált egy MP monogramos irattárcát, amiben érdekes dolgok vannak.

Eltelne néhány órányi feszült várakozás, de Péter nem bírna a benne munkáló bűntudattal, és már intézné is beszédét a Facebookon, az algoritmus szerint fél nap alatt hatszázmillió megtekintéssel.

– Ezt a tárcát én hagytam el, de még valószínűbb, hogy kilopták a zsebemből, talán akkor, amikor meggondolatlanul túl közel engedtem magamhoz egy propagandistát, és barátaim nem lökték még időben az árokba, amint az ildomos volna.

Igen, könnyen lehet, hogy a tárca tartalmazza azt a pár tízmillió forintot, amit az Opus-részvényeken kerestem, de sose titkoltam, hogy van érzékem a tőzsdéhez,

és ugyan ki nem szokott részvényeket adni-venni, ha némi bennfentes információhoz jut? 

Ha a pendrive is a tárcában maradt, akkor azon nyilván manipulatív felvételek vannak arról, ahogyan Manfred Weber azt mondja nekem, hogy garantálja a mentelmi jogomat, amíg én is garantálom győzelmünk esetén Ukrajna gyorsított uniós felvételét. Ugyancsak elképzelhető, hogy a szeretőimmel és barátnőimmel készített bizalmas beszélgetések hangfájljaira bukkannak, amikben

képviselőinket, szimpatizánsainkat és szavazóinkat büdös szájú agyhalott primitív zombiknak neveztem. De tegyük a szívünkre a kezünket, ki ne gondolkodna így embertásairól és támogatóiról? 

Az egyik cipzáras oldalzsebben bizonyára rátaláltak Zelenszkij közvetlen telefonszámára, valamint a Tisza applikációt letöltők személyes adataira, vagyoni helyzetére és szexuális orientációjára. Figyelmeztetek mindenkit, hogy ezek nyilvánosságra hozása bűncselekmény, hát úgy kezeljék a csalárd módon birtokukba került dokumentumokat.

Előre szólok – ha valaki esetleg ezzel akarna megrágalmazni –, hogy a bankkártyák között megbújó, korlátlan tankolásra jogosító Shell-kártya semmilyen összefüggésben nincs a pártomhoz közelálló személyekkel.

Az a lista, ami a képviselőjelöltséget elnyerők nevét tartalmazza, természetesen már az előválasztás után készült, hiába tűnik úgy a dátumból, hogy előtte. Fel fogunk mindenkit jelenteni, aki messzemenő következtetést vonna le a keltezés alapján.

Az adókulcsokra vonatkozó számítások, amelyekben a mentességek eltörléséről esik szó, épp úgy munkaanyag, mint a tizenharmadik havi nyugdíj megszüntetéséről való elmélkedés, hiszen lefekvés előtt mások is fantáziálgatnak efféléről, anélkül, hogy komolyan gondolnák. Ebbe a kategóriába kell sorolni a hadkiegészítési parancsnokságok felállításáról írottakat, ez véletlenül került a tárcába,

igazából Romulusztól keveredett valahogy hozzám egy, a Tiberisen átmulatott itáliai éjszakán.

Ha megtalálták azt a levelet, amiben Mészáros Lőrincnek könyörgök valami jól fizető, de kevéssé munkás állásért, kiörvendezhetik magukat rajta, de csak azok, akiknek a tárcájában nincs ilyen.

És végül a két kicsi, porcukros tasak. A teához adták a párizsi Ritz Szálló bárjában, lehet, hogy más van benne,

nem tudom, nem bontottam ki. Ha porcukrot látok, mindig nagy ívben elkerülöm, mert hizlal,

és vigyáznom kell az alakomra, mert már ketyeg a biológiai órám, és csak révbe kellene érnem, mint más szolid családapáknak.

Sokat gondolkodtam azon, vajon kinek az érdeke, hogy ez nyilvánosságra került. Vagy a népnyúzó kormányé, amely tovább akarja nyúzni a népet, és tudja, hogy csak én akadályozhatom meg a nyúzásban, vagy azoknak a féltékeny, tehetségtelen, rossz leheletű szövetségeseimnek, akik úgy hiszik, mással nagyobb esélyük van a győzelemre.

Ezek talán Orbán Anitát akarják felépíteni, mert mostanra belátták, hogy a választást csak Orbán nyerheti, és így ez az egyetlen esélyük.

(...)

Na tessék, most derült ki, hogy egy szabadságát töltő amerikai katonai rendész veszítette el a tárcát, az MP pedig a Military Police rövidítése. Én is jobban tenném, ha gondolkoznék egy kicsit, mielőtt beszélni kezdek…

***

(Nyitókép: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs)

pipa89
2026. február 17. 08:03
Ezzel az emberi szeméttel kapcsolatban nekem nincs sem képzeletem, sem mondanivalóm! A szemét szemétdombra való!
Bastyaelvtars
2026. február 17. 07:53
Zsolti bácsi, Értjük. Nem jött össze a nagy lejaratas. Másfél éves videót a valasztasok finiseben akartak ezek a gecik bedobni, de megint sugtak a fideszes téglák és mp megelőzte a lejaratast. Jobb híján a rezsim beizzítja az olyan propagandistáit mint te vagy es ilyen cikkeket kell írnod.
Burg_kastL71-C
2026. február 17. 07:50
Lássuk a medvét.
Moslékzabáló
2026. február 17. 07:50
Aki tiszás az nettó elmebeteg vagy erkölcsi hulladék, így csak a rend kedvéért: a magyarok többsége normális, így soha nem fognak szavazni egy olyan emberre, aki képtelen uralni az ösztöneit és indulatait olyannyira, hogy egy számára ismeretlen helyen drogbulin vesz részt és szobára megy egy olyan nővel, aki - elmondása szerint - hónapok óta zsarolja. Ilyenre nem egy országot, egy kecskét sem bízunk. Erre emlékezzen a tiszás csürhe április 13-án és ne sivalkodjon választási csalásról!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!