Kemény kritikát kapott Magyar Péter genderaktivistája: „Sem helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel”

Teljesen jogosan teszik fel a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi választók a kérdést, hogy Bódis Kriszta mit keres itt, amikor sem helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Ferencz Orsolya miniszteri biztos, a Fidesz–KDNP jelöltje a fővárosi 2-es számú egyéni választókerületben. Szerinte a Tisza Párt jelöltje nem önálló politikai szereplő, hanem egy központból irányított ejtőernyős, akinek eddigi tevékenysége, különösen az ózdi programjai súlyos kérdéseket vetnek fel.

