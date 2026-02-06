Kemény kritikát kapott Magyar Péter genderaktivistája: „Sem helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel”

Ismert genderaktivista került Magyar Péter bizalmi körébe
Munkáját a Soros-hálózat bőkezű támogatásokkal és díjakkal ismerte el.
„Teljesen jogosan teszik fel a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi választók a kérdést, hogy Bódis Kriszta mit keres itt” – mondta Ferencz Orsolya.
Teljesen jogosan teszik fel a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi választók a kérdést, hogy Bódis Kriszta mit keres itt, amikor sem helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Ferencz Orsolya miniszteri biztos, a Fidesz–KDNP jelöltje a fővárosi 2-es számú egyéni választókerületben. Szerinte a Tisza Párt jelöltje nem önálló politikai szereplő, hanem egy központból irányított ejtőernyős, akinek eddigi tevékenysége, különösen az ózdi programjai súlyos kérdéseket vetnek fel.
„Teljesen jogosan teszik fel a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi választók a kérdést, hogy Bódis Kriszta mit keres itt, amikor sem helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel” – fogalmazott Ferencz Orsolya.
A politikus emlékeztetett: Bódis Kriszta ehhez képest Ózdon elég komoly ismertségre tett szert, de ott is csak negatív értelemben, a kudarcos tevékenységének köszönhetően.
„Bódis Kriszta alapítványa nagyon komoly támogatásokat kapott különféle, részben külföldi forrásokból azért, hogy a felzárkóztatást, iskoláztatást, az életkörülmények javítását célzó programokat indítson, de az ott élők elmondása szerint nemhogy nem történt semmi, de a sajtóban megjelent és azóta sem cáfolt hírek szerint
Bódis Kriszta a mai napig nem tud elszámolni a szóban forgó támogatásokkal”
– emelte ki Ferencz Orsolya. Hozzátette: mindeközben sem Bódis Kriszta, sem a Tisza Párt számos jelöltje nem tekinthetők önálló jelöltnek, ugyanis mindenfajta helyismeret nélkül ejtőernyőzték őket az egyéni körzetekbe, ahol mindössze a szavazatok maximalizálása és a képviselői mandátum megszerzése a céljuk, nem a helyben élők képviselete.
„Jól bemutatja Bódis Kriszta helyismeretét, hogy nemrég kiment a Teleki téri piacra, ahol megérdeklődte az ott lévő árusoktól, hogy mik a problémáik, és még azt sem tudta, hogy azok a gondok, amiket az árusok felvetettek, mint a bérleti díjak drasztikus emelése, az az ő támogatójának és elvbarátjának, Pikó Andrásnak és az általa vezetett önkormányzatnak a felelősségi körébe tartozik. Egyébként hogy ez meddig lesz így, nehéz megmondani, hiszen Pikó András mindig azt támogatja, akitől éppen remél valamit. Sok szövetségese volt, aztán dobta őket” – emlékeztetett Ferencz Orsolya.
Arra a kérdésre, miszerint a Tisza Párt a helyi roma közösséget akarja-e megszólítani Bódis Kriszta indításával, a kormánypártok képviselőjelöltje elmondta:
a Józsefvárosban és Ferencvárosban élő roma közösség pontosan tisztában van vele, hogy mi mindent tett értük a magyar kormány az elmúlt években,
és szempillantás alatt rájönnek, ha valaki át akarja őket verni vagy hamis szóval a szavazataikra akar apellálni.”
„Egy fantasztikus, sokszínű, egyébként a magyar kultúrát rendkívül sok tekintetben gazdagító csoportról beszélünk. Nem véletlenül hozta létre a Kocsis Máté, illetve Sára Botond vezette korábbi önkormányzati vezetés, amelynek jómagam is a képviselője voltam, 2013-ban a Muzsikus cigányok parkját, ahol Kossuth-díjas és nemzetközi hírnévre szert tett fantasztikus zenészeinkre emlékezünk” – emelte ki a politikus. Ferencz Orsolya egyúttal felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a napokban a Kétfarkú Kutya Párt aktivistái meggyalázták ezt a közparkot.
A fideszes képviselőjelölt arra is kitért, hogy Bódis Kriszta munkásságához tartozik a Csipke Józsika című LMBTQ-mesekönyv és a rezsicsökkentés támadása is.
Ezt is ajánljuk a témában
Munkáját a Soros-hálózat bőkezű támogatásokkal és díjakkal ismerte el.
Ezt is ajánljuk a témában
Az aktivista szerint, ha többet fizetsz valamiért, az jó dolog.
Nyitókép forrása: Facebook