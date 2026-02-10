Hó, ónos eső, széllökések – mutatjuk, mi várható a következő órákban

Kedd napközben erősen felhős vagy borult idő valószínű, inkább csak kevés helyen és kis eséllyel szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Elszórtan, reggeltől egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék – eső, havas eső, hóesés egyaránt – , majd a csapadékhajlam délután ott is csökken.

A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főként a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.