Hó, ónos eső, széllökések – mutatjuk, mi várható a következő órákban

Reggeltől egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék.
Kedd napközben erősen felhős vagy borult idő valószínű, inkább csak kevés helyen és kis eséllyel szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Elszórtan, reggeltől egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék – eső, havas eső, hóesés egyaránt – , majd a csapadékhajlam délután ott is csökken.
A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főként a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Kedd éjszaka az ország északi, északkeleti részén növekszik a csapadék esélye:
vegyesen fordulhat elő eső, havas eső, hóesés, emellett néhol ónos eső, fagyott eső sem kizárt.
Néhol párásság, köd képződhet. A déli, délkeleti szél veszít erejéből, de a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul – írja a HungaroMet.
