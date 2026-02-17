Határozattal üzent a kormány – nemet mondtak az ukrán tagságra és a katonai unióra

Az Országgyűlés megállapítja, hogy Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból és mindent megtegyen a békéért. Ezért a Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében és ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába; támogasson minden olyan béketörekvést - különösen az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezéseit -, amely Magyarország és az Európai Unió biztonságát súlyosan veszélyeztető orosz-ukrán háború lezárását szolgálja. Továbbá tegyen meg minden szükséges lépést annak elkerülésére, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.

Emlékeztetnek:

az Európai Unió a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró (mintegy 73 104 milliárd forint) támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa annak a nettó uniós támogatásnak, amit Magyarország 2004 óta kapott. Ugyanakkor az Európai Unió - Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradása mellett - további 90 milliárd euró (mintegy 34 037 milliárd forint) »hitelt« nyújt Ukrajna részére 2026-2027-ben, amelyhez nemzetközi pénzpiacokról vesz fel hiteleket.

A beterjesztők szerint a „hitelt” Ukrajna csak a háború utáni orosz jóvátétel esetén fizeti vissza, így valójában vissza nem térítendő támogatásról van szó. Az Európai Bizottság tervezete pedig a kohéziós források és agrártámogatások legalább 20 százalékos csökkentésével teremtené elő az Ukrajna támogatásához szükséges forrásokat.

Azt is felidézik, hogy az Európai Bizottság elnöke bemutatta Európa állam- és kormányfőinek az Ukrajna jólétét megalapozó újjáépítési tervet, amelyben 800 milliárd dollár (mintegy 255 384 milliárd forint) támogatási igényt fogalmaznak meg a következő évtizedben Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére, illetve további 700 milliárd dollár (mintegy 223 461 milliárd forint) támogatási igényt katonai célokra. A terv finanszírozása pedig minden magyar család számára közel 1,4 millió forint anyagi terhet jelentene - sorolták.