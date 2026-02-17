Határozattal üzent a kormány – nemet mondtak az ukrán tagságra és a katonai unióra

Bejelentette a miniszter: teljesen átalakul Magyarországon a bankrendszer
Kocsis Máté és Szijjártó Péter nyújtotta be az országgyűlési határozati javaslatot.
Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió (EU) katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.
Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.
A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.
Az indítvány szerint az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.
Az Országgyűlés megállapítja, hogy Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból és mindent megtegyen a békéért. Ezért a Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében és ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába; támogasson minden olyan béketörekvést - különösen az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezéseit -, amely Magyarország és az Európai Unió biztonságát súlyosan veszélyeztető orosz-ukrán háború lezárását szolgálja. Továbbá tegyen meg minden szükséges lépést annak elkerülésére, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.
Emlékeztetnek:
az Európai Unió a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró (mintegy 73 104 milliárd forint) támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa annak a nettó uniós támogatásnak, amit Magyarország 2004 óta kapott. Ugyanakkor az Európai Unió - Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradása mellett - további 90 milliárd euró (mintegy 34 037 milliárd forint) »hitelt« nyújt Ukrajna részére 2026-2027-ben, amelyhez nemzetközi pénzpiacokról vesz fel hiteleket.
A beterjesztők szerint a „hitelt” Ukrajna csak a háború utáni orosz jóvátétel esetén fizeti vissza, így valójában vissza nem térítendő támogatásról van szó. Az Európai Bizottság tervezete pedig a kohéziós források és agrártámogatások legalább 20 százalékos csökkentésével teremtené elő az Ukrajna támogatásához szükséges forrásokat.
Azt is felidézik, hogy az Európai Bizottság elnöke bemutatta Európa állam- és kormányfőinek az Ukrajna jólétét megalapozó újjáépítési tervet, amelyben 800 milliárd dollár (mintegy 255 384 milliárd forint) támogatási igényt fogalmaznak meg a következő évtizedben Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére, illetve további 700 milliárd dollár (mintegy 223 461 milliárd forint) támogatási igényt katonai célokra. A terv finanszírozása pedig minden magyar család számára közel 1,4 millió forint anyagi terhet jelentene - sorolták.
Az előterjesztés szerint az Országgyűlés üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyar emberek véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásával kapcsolatban. Egyben az Országgyűlés felszólítja a kormányt: akadályozza meg, hogy Magyarország és a magyar emberek pénzét, illetve a Magyarországnak és a magyar embereknek jogszerűen járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék.
A továbbiakban arról írnak, hogy az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a politikai és intézményi törekvések, amelyek az Európai Uniót katonai szövetséggé alakítanák át. Megjelentek olyan kezdeményezések, amelyek az Európai Unióról szóló szerződésben foglalt kölcsönös védelmi klauzula értelmezését kiterjesztve, a jelenlegi szerződéses kereteken messze túlmutató katonai kötelezettségeket hárítanának a tagállamokra. Ebbe az irányba mutat az Európai Néppárt elnökének nyilatkozata az európai zászló alatt szolgáló csapatok Ukrajnába küldéséről, valamint az Európai Unió katonai védelmi szövetséggé alakításáról. Ezért az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy lépjen fel az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására irányuló kezdeményezésekkel szemben.
A javaslat azt is tartalmazza: az Országgyűlés elutasít minden olyan uniós kezdeményezést, amely az egyhangúság eltörlésére, korlátozására irányul, mert az ilyen módszerek az intézményi egyensúly megbontásához, a tagállami hatáskörök elvonásához és a jogbiztonság sérelméhez vezethetnek. Továbbá felszólítják a kormányt, hogy az Európai Unió intézményeiben Magyarország érdekeit a nemzeti szuverenitásának védelmében minden jogszerű eszközzel képviselje - tartalmazza a határozati javaslat.
