Gerascsenko Orbánt támadta, majd a háborúpárti politikai köröknek mondott köszönetet

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
Anton Gerascsenko korábbi ukrán belügyi tanácsadó is megragadta az alkalmat, hogy csatlakozzon az Orbán Viktort közvetlenül támadók táborához.
Az ukránok heves indulatát az váltotta ki, hogy a magyar miniszterelnök szombaton kijelentette: „fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti.”
Gerascsenko leszögezte: szerinte Ukrajna nem Magyarország ellensége. Beszélt arról is, hogy tudja, hányan támogatták és támogatják továbbra is az ukránokat Magyarországról, amiért köszönetet mond –
ezzel a kijelentésével megszólította az ukránpárti magyar politikai köröket is.
„Köszönöm azoknak is, akik megértik, kik a barátok és kik az igazi ellenségek” – próbált talányosan fogalmazni, itt is elsősorban – és nyilvánvalóan – ugyancsak az Ukrajna érdekeit képviselő magyar közéleti szereplőkhöz fordulva.
Nyitókép: Anton Gerascsenko/X