gerascsenko ukrán ukrajna orbán viktor

Gerascsenko Orbánt támadta, majd a háborúpárti politikai köröknek mondott köszönetet

2026. február 08. 22:07

Anton Gerascsenko korábbi ukrán belügyi tanácsadó is megragadta az alkalmat, hogy csatlakozzon az Orbán Viktort közvetlenül támadók táborához.

2026. február 08. 22:07
null

Az ukránok heves indulatát az váltotta ki, hogy a magyar miniszterelnök szombaton kijelentette: „fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti.”

Gerascsenko leszögezte: szerinte Ukrajna nem Magyarország ellensége. Beszélt arról is, hogy tudja, hányan támogatták és támogatják továbbra is az ukránokat Magyarországról, amiért köszönetet mond – 

ezzel a  kijelentésével megszólította az ukránpárti magyar politikai köröket is.

„Köszönöm azoknak is, akik megértik, kik a barátok és kik az igazi ellenségek” – próbált talányosan fogalmazni, itt is elsősorban – és nyilvánvalóan – ugyancsak az Ukrajna érdekeit képviselő magyar közéleti szereplőkhöz fordulva.

Nyitókép: Anton Gerascsenko/X

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. február 08. 22:35
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
tapir32
2026. február 08. 22:33
India növelte az orosz gáz és olaj vásárlásait.
tapir32
2026. február 08. 22:27
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, Zselenszkij és rezsimje, valamint a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
tapir32
2026. február 08. 22:26
Hazugsággyáros Zselenszkij! Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen! Magyarország által Ukrajnának szállított üzemanyag orosz olajból van, a Magyarországtól Ukrajna által vásárolt elektromos áram jelentős részét orosz gázból állítják elő. Ukrajna és az ukrán nép sokkal rosszabb helyzetben lenne az orosz gáz és olaj és Magyarország segítsége nélkül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!