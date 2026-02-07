Ezt idáig éreztük: Hont András kijózanító pofonnal osztotta ki a közvéleménykutatókat

A közvélemény-kutatások önmagukban korlátozottan alkalmasak választási kimenetek előrejelzésére, mert a múltban többször is jelentős politikai fordulatok maradtak észrevétlenek – mondta Hont András az Index választási műsorában, a Csatatérben.

Az újságíró szerint az, hogy a választási eredmények gyakran eltérnek a mérésektől, részben módszertani okokkal, részben a társadalmi mozgások gyors átalakulásokkal magyarázható; a kutatások torzulásához hozzájárulhat az elavult adatbázisok használata is és az, hogy a politikai és értelmiségi elitek egyre kevésbé értik saját társadalmaikat.