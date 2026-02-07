Ezt idáig éreztük: Hont András kijózanító pofonnal osztotta ki a közvéleménykutatókat
2026. február 07. 12:06
A kutatóintézetek számára még mindig nem tiszta, hogy a közösségi média és a valóság két külön dolog.
2026. február 07. 12:06
A közvélemény-kutatások önmagukban korlátozottan alkalmasak választási kimenetek előrejelzésére, mert a múltban többször is jelentős politikai fordulatok maradtak észrevétlenek – mondta Hont András az Index választási műsorában, a Csatatérben.
Az újságíró szerint az, hogy a választási eredmények gyakran eltérnek a mérésektől, részben módszertani okokkal, részben a társadalmi mozgások gyors átalakulásokkal magyarázható; a kutatások torzulásához hozzájárulhat az elavult adatbázisok használata is és az, hogy a politikai és értelmiségi elitek egyre kevésbé értik saját társadalmaikat.
A Medián vezetője 2022-es választások után még arról beszélt, hogy voltak olyan kutatások, amelyek konkrétan a közvéleményt befolyásolására készültek.
Az Öt alapító-vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az online térben élő, elmagányosodó társadalmi csoportok nehezen mérhetők hagyományos eszközökkel, mégis választási meglepetéseket okozhatnak. Azt is megjegyezte, hogy a közösségi médiában érzékelhető politikai hangulat gyakran nincs összhangban a valósággal, és a választások rendre eldöntik, melyik „valóság” bizonyul meghatározónak.