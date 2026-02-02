Elszakadt a cérna Gulyás Gergelynél: a mindig higgadt miniszter melegebb éghajlatra küldte a DK-t

Döbbenetes: nem viccelt Dobrev Klára – könyörtelen támadásba lendült a DK elnöke
Tényleg el szeretné érni, hogy ne szavazhassanak a határon túli magyarok.
Eddig tűrte Gulyás Gergely Dobrev Klára ámokfutását. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét a DK legújabb tervéről.
„A Demokratikus Koalíció a parlamentben folytatta a határon túli magyarok választójoga elleni hergelést. A DK-t zavarja, ha egy kárpátaljai magyarnak szavazati joga van, de ha ugyanezt a honfitársunkat az utcáról erőszakkal elhurcolják, a frontra viszik, majd koporsóban tér haza, az ellen nincs kifogásuk.
Nekünk még baloldalból is a legalja jutott”
– állapította meg Gulyás Gergely.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Dobrev Klára, a DK elnöke szeretné elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát.
