DK Ukrajna Oroszország ellenzék Gulyás Gergely Dobrev Klára Kárpátalja

Elszakadt a cérna Gulyás Gergelynél: a mindig higgadt miniszter melegebb éghajlatra küldte a DK-t

2026. február 02. 15:54

„Nekünk még baloldalból is a legalja jutott” – állapította meg.

2026. február 02. 15:54
null

Eddig tűrte Gulyás Gergely Dobrev Klára ámokfutását. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét a DK legújabb tervéről.

„A Demokratikus Koalíció a parlamentben folytatta a határon túli magyarok választójoga elleni hergelést. A DK-t zavarja, ha egy kárpátaljai magyarnak szavazati joga van, de ha ugyanezt a honfitársunkat az utcáról erőszakkal elhurcolják, a frontra viszik, majd koporsóban tér haza, az ellen nincs kifogásuk.

Nekünk még baloldalból is a legalja jutott”

– állapította meg Gulyás Gergely.

A DK legújabb terve

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Dobrev Klára, a DK elnöke szeretné elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát.

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

 

