Egyetlen mondattal semmisítette meg Magyar Pétert a politikai elemző

Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt
Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Nagy Attila Tibor szerint inkább egy tesztoszteron túltengéstől szenvedő tinire hasonlít a politikus.
Erős látleletet adott Magyar Péter ámokfutásáról Nagy Attila Tibor politikai elemző. A szakértő a Tisza Párt elnökének kommunikációját véleményezte, amely finoman szólva is érdekes fordulatokkal van tele, mióta saját maga is bevallotta: olyan házibuliban vett részt, amelyen kábítószer is volt és állítása szerint abban lakásban szexuális viszonyt folytatott exbarátnőjével, hettek azután, hogy szakítottak.
Magyar Péter magyarázkodásában igen sok az ellentét, erre lapunk is rávilágított. Most Nagy Attila Tibor véleményezte az ellenzéki politikus ténykedését.
A Tisza Párt elnöke tisztázni akarta magát, ez azonban nem sikerült neki. Magyar Péter előre akart menekülni a radnaimark.hu domain ügyében, nem jött össze, saját magára húzta a vizes lepedőt.
Szóval most azon gondolkodom, hogy egy tesztoszteron-túltengéstől szenvedő tiniről van-e szó, vagy pedig egy olyan emberről, aki le akarja váltani Orbán Viktort. Először ezt kéne tisztáznunk
– mondta a Takács Lajos által kiszúrt felvételen.