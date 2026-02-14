Ft
tisza párt magyar péter nagy attila tibor

Egyetlen mondattal semmisítette meg Magyar Pétert a politikai elemző

2026. február 14. 19:17

Nagy Attila Tibor szerint inkább egy tesztoszteron túltengéstől szenvedő tinire hasonlít a politikus.

2026. február 14. 19:17
null

Erős látleletet adott Magyar Péter ámokfutásáról Nagy Attila Tibor politikai elemző. A szakértő a Tisza Párt elnökének kommunikációját véleményezte, amely finoman szólva is érdekes fordulatokkal van tele, mióta saját maga is bevallotta: olyan házibuliban vett részt, amelyen kábítószer is volt és állítása szerint abban lakásban szexuális viszonyt folytatott exbarátnőjével, hettek azután, hogy szakítottak. 

Magyar Péter magyarázkodásában igen sok az ellentét, erre lapunk is rávilágított. Most Nagy Attila Tibor véleményezte az ellenzéki politikus ténykedését. 

Szóval most azon gondolkodom, hogy egy tesztoszteron-túltengéstől szenvedő tiniről van-e szó, vagy pedig egy olyan emberről, aki le akarja váltani Orbán Viktort. Először ezt kéne tisztáznunk

– mondta a Takács Lajos által kiszúrt felvételen. 

