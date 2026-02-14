Egyetlen mondattal semmisítette meg Magyar Pétert a politikai elemző

Erős látleletet adott Magyar Péter ámokfutásáról Nagy Attila Tibor politikai elemző. A szakértő a Tisza Párt elnökének kommunikációját véleményezte, amely finoman szólva is érdekes fordulatokkal van tele, mióta saját maga is bevallotta: olyan házibuliban vett részt, amelyen kábítószer is volt és állítása szerint abban lakásban szexuális viszonyt folytatott exbarátnőjével, hettek azután, hogy szakítottak.