Árad az újabb tiszás botrány: a kormánybiztos felelősségre vonást sürget

Lebukott Magyar Péter embere: pénzt kaptak a Lázárinfón provokáló bűnözők (VIDEÓ)
Nem ingyen mentek őrjöngeni.
Kemény fellépést követel Horváth László miután kiderült, hogy Magyar Péter embere lefizetett bűnözőket küldött Gyöngyösre.
„A Tisza párt bűnözőket küldött Gyöngyösre, hogy zavarják meg a Lázárinfót, hogy félemlítsenek meg nőket és időseket. Így árad Magyar Péter »szeretetországa!«” – írta Horváth László a legújabb tiszás botrány kapcsán.
A kormánybiztos leszögezte: a szervezők, a résztvevők és a felelősök mindegyikének vállalnia kell a felelősséget!
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala