Árad az újabb tiszás botrány: a kormánybiztos felelősségre vonást sürget

„A Tisza párt bűnözőket küldött Gyöngyösre, hogy zavarják meg a Lázárinfót, hogy félemlítsenek meg nőket és időseket. Így árad Magyar Péter »szeretetországa!«” – írta Horváth László a legújabb tiszás botrány kapcsán.

A kormánybiztos leszögezte: a szervezők, a résztvevők és a felelősök mindegyikének vállalnia kell a felelősséget!