02. 01.
vasárnap
tisza magyar péter gyöngyös botrány

Árad az újabb tiszás botrány: a kormánybiztos felelősségre vonást sürget

2026. február 01. 19:48

Kemény fellépést követel Horváth László miután kiderült, hogy Magyar Péter embere lefizetett bűnözőket küldött Gyöngyösre.

2026. február 01. 19:48
null

„A Tisza párt bűnözőket küldött Gyöngyösre, hogy zavarják meg a Lázárinfót, hogy félemlítsenek meg nőket és időseket. Így árad Magyar Péter »szeretetországa!«”  –  írta Horváth László a legújabb tiszás botrány kapcsán. 

A kormánybiztos leszögezte: a szervezők, a résztvevők és a felelősök mindegyikének vállalnia kell a felelősséget!

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

regi-nyarakon21
2026. február 01. 20:54
Hivatalos útra kell terelni a dolgot, hogy eljusson nemcsak a mandiner olvasókhoz is. Gondolom a telex, 444, Hvg és a többi tisza propaganda média, akik legjobban habosítottak Lázár ellen, ezt nem fogja megemlíteni. Az Rtl szintén.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. február 01. 20:51
hazaphy1 Hát akkor kicsoda kis csillagom, ha nem a kontrollmániás műmessiás?
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. február 01. 20:49
Az egész Tisza "párt" egy megtervezett szemfényvesztés.
Válasz erre
4
0
hernadvolgyi-2
2026. február 01. 20:44
hazaphy1 2026. február 01. 20:39 "De hát nem derült még ki hogy Magyar küldte őket" Hány éves vagy, és még hiszel a mesében?
Válasz erre
4
0
