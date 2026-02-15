„Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem:

A Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét.

De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!”