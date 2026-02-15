Ft
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza magyar péter Brüsszel ukrajna

A Tisza terve a brüsszeli behódolás

2026. február 15. 15:49

A háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét.

2026. február 15. 15:49
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Faceook

„Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem:
A Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét. 

De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!”

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Búvár Kund
2026. február 15. 16:26
Nem hagyhatjuk azt, hogy mindenkinek hajbókoljunk! A magyar nem a behódolás népe! Legyőzhetnek bennünket, de sosem fogunk megtörni!!!
pollip
2026. február 15. 16:12
MP azt mondta, hogy OV feleslegesen harcol a semmivel, nincs oka rá! Ez azt jelenti, hogy MP -nek minden brüsszeli elvárás megfelel!!!!!!
google-2
2026. február 15. 16:02
A baloldali éttermiséget így kell elképzelni: befogott orral, duplagyomorral, becsukott füllel és szemmel drukkolnak Magyarnak. Illetve az Orbán iránti gyűlölet agyonfrusztrálta, vakította és süketítette meg őket. Ismét kevesen lesznek, hála a Jóistennek!
Leskelődő
2026. február 15. 15:51
És háborúba küldenék a lakosságot. Hát nem!
