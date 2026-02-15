Megszólalt Németországban Magyar Péter párttársa: döbbenetes kijelentést tett Ukrajnával kapcsolatban (VIDEÓ)
„Szó sincs jótékonyságról! Ukrajnának az európai család részévé kell válnia” – jelentette ki az Európai Parlement elnöke Münchenben.
A háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét.
„Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem:
A Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét.
De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
